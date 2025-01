Zmiany w Wieczystej Kraków. Ważny piłkarz odchodzi z klubu

Władze Wieczystej Kraków od dawna zaskakują polskich kibiców transferami znanych piłkarzy z przeszłością w Ekstraklasie, a nawet w reprezentacji Polski, płacąc im kwoty wyższe od tych, które proponują kluby z Ekstraklasy. Co jakiś czas trzeba również przeprowadzić „wietrzenie szatni”. Z drużyną prowadzoną przez Sławomira Peszkę pożegnał się napastnik, Michał Fidziukiewicz.

Napastnik odchodzi z Wieczystej Kraków

Klub z Krakowa, odkąd został przejęty przez Wojciecha Kwietnia stale pnie się w hierarchii piłkarskiej polskiej piłki klubowej. W poprzednim sezonie krakowski zespół wywalczył awans na trzeci poziom rozgrywkowy. Beniaminek Betclic 2. Ligi świetnie radzi sobie w rozgrywkach ligowych również i w tym sezonie. Podopieczni Sławomira Peszko zajmują obecnie 2. pozycję w ligowej tabeli ze stratą czterech punktów do lidera – Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Czteropunktowa strata jest jak najbardziej do odrobienia w ciągu 15 kolejek jakie pozostały do zakończenia sezonu. Władze Wieczystej Kraków podjęły jednak decyzję, że przerwa zimowa to idealny czas na przeprowadzenie roszad w zespole. Jednym z zawodników, których wiosną nie będziemy oglądać w żółto-czarnych barwach jest 33-letni napastnik, Michał Fidziukiewicz. Jego kontrakt, obowiązujący do końca sezonu został rozwiązany za porozumieniem stron.

Napastnik trafił do klubu w lipcu 2023 roku i stał się kluczowym elementem w walce o awans z czwartego poziomu rozgrywkowego na trzeci. Wychowanek Jagiellonii Białystok wystąpił w 33 meczach ligowych i trafiał do siatki 12 razy. Więcej bramek strzelali tylko Hiszpan, Miguel Torres, który zdobył 14 bramek oraz Maciej Jankowski z 13 trafieniami na koncie. Po awansie do Betclic 2. Ligi nie pełnił już tak istotnej roli w drużynie Wieczystej Kraków – rozegrał tylko 10 spotkań, w większości pojawiając się z ławki rezerwowych i nie zapisał przy swoim nazwisku ani jednego trafienia.

Z klubem pożegnał się również Jakub Rajczykowski, którego wypożyczenie z Rakowa Częstochowa zostało skrócone. Lada moment odejdzie również Przemysław Bargiel. Środkowy pomocnik mający za sobą okres w młodzieżowych drużynach AC Milan otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu klubu.

Klub grający przy ul. Chałupnika ogłosił pozyskanie 29-letniego króla strzelców drugiej ligi szwedzkiej, Dijana Vukojevicia, który ma zagwarantować odpowiednią liczbę bramek w walce o awans na zaplecze Ekstraklasy. Barwy Wieczystej Kraków przywdziewać będzie również doskonale znany kibicom Wisły Kraków środkowy pomocnik, Petar Brlek.

fot. PressFocus