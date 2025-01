BVB reaguje na poważną kontuzję pomocnika

BVB nie może mówić o udanym sezonie 2024/25. Jedenasta lokata w tabeli Bundesligi i strata aż 22 punktów do liderującego Bayernu Monachium jest tragicznym wynikiem klubu, który co roku aspiruje do walki o tytuł mistrza Niemiec, a w czerwcu zagrał w finale Ligi Mistrzów. Na domiar złego, w klubie mamy do czynienia z plagą kontuzji, a także zdecydowano się zwolnić trenera Nuriego Sahina. Po kolejnym urazie klub zdecydował się zadziałać awaryjnie.

BVB z problemem, Nmecha kontuzjowany

Los nie oszczędza BVB w tym sezonie – po serii kontuzji i licznych problemach kadrowych od początku kampanii 2024/25, tym razem dortmundczycy potwierdzili, że poważnej kontuzji kolana w meczu ligowym z Werderem Bremą doznał Felix Nmecha, czyli jedna z czołowych postaci Borussii w ostatnich miesiącach. Zanotował on również świetne wejście do reprezentacji narodowej Niemiec w rundzie jesiennej.

W ostatnim czasie zawodnik przeszedł niezbędne badania, które wykazały, że doszło do uszkodzenia więzadła krzyżowego w kolanie… Szczęście w nieszczęściu – nie wykryto żadnego zerwania, ale zawodnika czeka mimo wszystko wielotygodniowa przerwa. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że będą to co najmniej dwa miesiące.

− Felix niestety doznał kontuzji na początku meczu z Werderem w Bundeslidze. W związku z tym musimy się bez niego obejść na kilka tygodni – potwierdził tymczasowy trener Borussii, Mike Tullberg.

BVB reaguje – Ozcan wraca z wypożyczenia

Borussia Dortmund tym razem nie zamierza jednak stać biernie i patrzeć, jak kolejne kontuzje wpływają negatywnie na sezon 2024/25. Krótko po ogłoszeniu kontuzji Nmechy, BVB poinformowało oficjalnie, że zdecydowało się skrócić wypożyczenie Saliha Ozcana, który zeszłego lata został wypożyczony na rok do pierwszoligowego zespołu VfL Wolfsburg. 27-latek i tak nie pełnił większej roli w rundzie jesiennej w ekipie „Wilków”, dlatego też dla Ralpha Hasenhuettla nie będzie to „większa strata”.

− Borussia Dortmund zareagowała na kontuzję Felixa Nmechy, sprowadzając pomocnika Saliha Ozcana z drużyny VfL Wolfsburg. Reprezentant Turcji dołączył do Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia latem ubiegłego roku. Ozcan jest związany kontraktem z BVB od lata 2022 roku i od tego czasu wystąpił w 49 meczach Bundesligi i 16 meczach Ligi Mistrzów w żółto-czarnych barwach – czytamy w oficjalnym oświadczeniu BVB.

Jak donoszą źródła blisko związane z Borussią Dortmund, Sebastian Kehl i spółka zamierzają tej zimy ściągnąć jeszcze dwóch nowych zawodników – szefowie BVB chcą przeznaczyć swój budżet transferowy na pozyskanie jednego nowego skrzydłowego oraz obrońcy. Na ten moment brak konkretnych rozmów i negocjacji z jakimikolwiek piłkarzami, choć w mediach co i rusz przewijają się pewne transferowe spekulacje.

Jednym z możliwych kandydatów do wzmocnienia szeregów dortmundczyków jest Kevin Schade z Brentfordu, choć kwoty o których się mówi to pieniądze rzędu 50-60 milionów euro. Bardzo możliwe, że Anglicy wyczuwają, że BVB czeka spora sprzedaż (Adeyemi do SSC Napoli – to bardzo możliwe).

Fot. PressFocus