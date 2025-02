Manchester United z transferem talentu z Serie A. Udało się zbić z ceny

Manchester United prowadził zaawansowane rozmowy w sprawie transferu z Serie A i właśnie się one zakończyły! Finalizuje pierwszy transfer w ramach zimowego okienka transferowego. Trener Ruben Amorim doczekał się i wkrótce szeregi „Czerwonych Diabłów” zasili utalentowany Duńczyk i skrzydłowy US Lecce. Ruch ten został już nawet potwierdzony przez włoski klub i jego trenera Marco Giampaolo. „Czerwone Diabły” zbiły z początkowej ceny.

Manchester United ruszył po Dorgu

Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, to już niedługo Manchester United potwierdzi oficjalnie transfer pierwszego zawodnika w ramach zimowego okienka transferowego. Na zasadzie transferu definitywnego do ekipy „Czerwonych Diabłów” ma dołączyć utalentowany Patrick Dorgu, który w poprzednim sezonie ciężką pracą i dobrymi występami zapracował sobie na miano „odkrycia Serie A”.

Nieustanny rozwój i progres, potwierdzony udanymi występami, golami oraz asystami sprawił, że talent duńskiego pomocnika został dostrzeżony w Europie. Tym samym wkrótce zasili on szeregi zespołu prowadzonego przez Rubena Amorima. Jak poinformował włoski dziennikarz oraz guru transferowy – Fabrizio Romano – skrzydłowy przyleciał już na Wyspy 1 lutego, aby przejść niezbędne badania przed finalizacją swoich przenosin na Old Trafford.

Według wyżej wspomnianego reportera oraz kilku innych źródeł, w grę wchodzi opłata transferowa na poziomie 30 milionów euro podstawy plus dodatkowe pięć milionów euro w formie różnych bonusów. David Ornstein z ”The Athletic” informował około dwa tygodnie wcześniej, że prowadzone są w sprawie transferu rozmowy, a Lecce oczekuje około 40 milionów euro. Wynegocjowana trochę mniejsza kwota to i tak jest rekord transferowy w historii Lecce. Przebił Mortena Hjulmanda, który w 2023 roku został sprzedany do Sportingu CP za niemal 20 milionów euro.

Trener Lecce potwierdza

Trener US Lecce, czyli Marco Giampaolo potwierdził, że Dorgu udał się do Manchesteru na badania medyczne.

– Powiedziałem mu, że trzeba mieć odwagę. To piękna praca, w której nie można uniknąć odwagi i osobowości. To są składniki gry w piłkę. To było bezpośrednie starcie, które było ciężkie pod względem klasyfikacji i wszelkich późniejszych reperkusji (…). Tak, to prawda, Patrick leci do Manchesteru. To naprawdę wspaniały chłopak, dał nam wszystko, co miał. W wieku 20 lat masz taką możliwość, może masz też inne myśli w głowie (…). Nie zdecydowałem się go wystawić z tego powodu. Ale oczywiście, gdybym go potrzebował, wykorzystałbym go, myślałem o tym, ale pokusa była krótka – skomentował.

Z informacji zagranicznej prasy można jeszcze dowiedzieć się, że negocjacje nie były łatwe, ale koniec końców Manchester United dopiął swego i Ruben Amorim dostanie swojego zawodnika, którego chciał od dawna. Klub i Duńczyk osiągnęli już pełne porozumienie w sprawie warunków finansowych i długoletniego kontraktu, który ma obowiązywać do końca czerwca 2030 roku.

Niemal wszystkie występy w poprzednim sezonie rozegrał na lewej obronie bądź lewym wahadle. W tym jednak najwięcej razy był wystawiany na prawym skrzydle i to stamtąd strzelał gole – w sumie trzy. We wrześniu 2024 otrzymał także pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji Danii. W bieżącym sezonie 20-latek miał okazję wystąpić w 23 meczach o stawkę. Licząc zaś wszystkie występy dla US Lecce, to może pochwalić się dorobkiem: