Były zawodnik Legii Warszawa zagra w Anglii

Były zawodnik Legii Warszawa ostatnie pół roku spędził w portugalskiej SC Braga, gdzie przez chwilę był konkurentem… Bartłomieja Wdowika – dopóki ten po dwóch tygodniach nie odszedł do Hannoveru. Ribeiro także jednak nie notował zbyt dużej liczby minut i często siedział na ławce. Dlatego teraz zagra w angielskim klubie, do którego trafi w ramach wypożyczenia do końca obecnego sezonu.

Ribeiro spędził trzy lata w Legii Warszawa

Yuri Ribeiro dołączył do Legii Warszawa w 2021 roku i występował w niej przez następne trzy lata. Łącznie w zespole „Legionistów” zagrał w 86 spotkaniach, strzelił trzy gole i zaliczył sześć asyst. Zdobył również z nimi Superpuchar Polski oraz Puchar Polski. Wraz z początkiem obecnego sezonu lewy wahadłowy opuścił Legię po tym, gdy jego umowa dobiegła końca. Klub co prawda zaoferował mu nową, była ona jednak gorsza finansowo niż poprzednia. 28-latek w maju minionego roku potwierdził medialne doniesienia i za pomocną swoich mediów społecznościowych pożegnał się z kibicami.

Do wszystkich kibiców Legii. Sobotni mecz będzie moim ostatnim dla Legii. To było niesamowite kilka lat gry dla tego wyjątkowego klubu i noszenia tej koszulki. Były to trudne czasy, ale odnieśliśmy wiele zwycięstw. Nigdy nie zapomnę zdobycia Pucharu i Superpucharu oraz momentu, gdy kibice skandowali moje nazwisko na stadionie. Moja rodzina i ja będziemy na zawsze wdzięczni, będziemy wspierać Legię. Trzy lata to nie trzy dni – będę miał was wszystkich w sercu

Po zawodnika zgłosił się jeden z czołowych klubów z jego ojczyzny – ten, w którym się wychował. Portugalczyk to wychowanek Bragi, jednak występował tam tylko w młodzieżowych zespołach i w 2014 roku przeniósł się do Benfiki. W Benfice nie zdołał zadebiutować. Ribeiro podpisał kontrakt obowiązujący do 2026 roku. W nowym zespole spotkał również innego zawodnika Ekstraklasy – Bartlomieja Wdowika – który wraz z przybyciem Portugalczyka został wypożyczony do Hannoveru 96.



Były zawodnik Legii zagra w Anglii

Powrót Yuriego Ribeiro do ojczyzny nie okazał się jednak udany. Nie otrzymał zbyt wielu szans na grę. Wystąpił w 15 meczach i nie dał drużynie ani gola, ani asysty. W lidze zagrał sześć razy w podstawowym składzie, ale aż trzykrotnie schodził już po przerwie. Rozegrał raptem 830 minut w lidze i w pucharach. Jak informuje „Record”, obrońca niebawem zostanie ogłoszony jako nowy nabytek Blackburn Rovers po zaledwie pół roku spędzonym w Portugalii. Nie będzie to jednak jego pierwszy pobyt w Anglii.

Wcześniej – tuż przed transferem do Legii Warszawa – występował w Nottingham Forest na poziomie Championship. Zagrał wówczas w 52 spotkaniach na zapleczu Premier League. W Blackburn jego zadaniem będzie pomóc drużynie wywalczyć awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Drużyna obecnie zajmuje piąte miejsce w tabeli, co daje możliwość gry w barażach o awans. Klub czeka na swoją szanse gry w Premier League już 13 lat.

