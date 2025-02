Wyróżnienia 23. kolejki Bundesligi

Za nami 23. kolejka zmagań niemieckiej Bundesligi. W porównaniu do wcześniejszej kolejki, padło tym razem 30 bramek, czyli aż o 1 więcej! Litości nad rywalami nie mieli SC Freiburg, Borussia Dortmund oraz Bayern Monachium – każda z tych ekip strzeliła co najmniej cztery i zaprezentowała wielki spektakl w ofensywie. Wszystkich sympatyków niemieckiej piłki zapraszamy do przeglądu wyróżnień minionej kolejki!

Zawodnik 23. kolejki Bundesligi – Serhou Guirassy (cztery gole z Unionem)

To chyba najłatwiejszy wybór piłkarza kolejki w historii tych wszystkich wyróżnień. Nigdy nie był tak jednoznaczny, jak miało to miejsce tym razem. Koniec końców triumfował Serhou Guirassy, który rozegrał fenomenalne spotkanie dla Borussii Dortmund przeciwko Unionowi Berlin. Snajperowi BVB dosłownie wychodziło wszystko i gdyby tylko nieco lepiej ustawił on swój celownik, to mógłby nawet skończyć z sześcioma bramkami na koncie!

Strzelanie goli to dla Guirassy’ego już nawyk i nic prostszego, jako że właśnie w ten sposób definiuje on swoją zawodową egzystencję. Jednak zdobycie czterech goli w jednym meczu jest absolutnym wyjątkiem, nawet dla niego – był to zarazem jego pierwszy hat-trick dla BVB oraz czteropak ogólnie w karierze. 28-latek nie tylko podkreślił swoją klasę w meczu z Unionem, ale także wszechstronność: dwie z czterech bramek zdobył głową, jedną lewą nogą i jedną prawą nogą.

Ogólnie rzecz biorąc Serhou w sezonie 2024/2025 dla Borussii Dortmund zdobył łącznie 23 bramki w 31 meczach o stawkę, co tym samym czyni go najskuteczniejszym piłkarzem w kadrze Niko Kovaca na ten moment.

Bramka 23. kolejki Bundesligi – Kiliann Sildilli vs Werder Brema

W tej kolejce padło wiele bramek, a wiele z nich było przedniej urody, jednakże prawdziwym kunsztem wykazał się obrońca Freiburga Kiliann Sildillia, który otworzył worek z bramkami w wygranym 5:0 starciu ligowym z Werderem Brema. Młodzieżowy reprezentant Francji w pięknym stylu złożył się do dośrodkowania z rzutu rożnego i cudownym uderzeniem z przewrotki, pokonał golkipera bremeńczyków. Zrobił to tak błyskawicznie, jakby był zawodnikiem beach soccera, a nie tym z zielonej murawy.

To druga bramka prawego obrońcy w tym sezonie ligowym. Trafił także całkiem niedawno – na początku lutego – z VfL Bochum. Freiburg zagrał w tej kolejce prawdziwy koncert. Sildilla otworzył worek z bramkami, a potem piłka wpadła do siatki Michaela Zetterera jeszcze czterokrotnie.

Młodzieżowiec 23. kolejki Bundesligi – Jamal Musiala

Tym razem kandydatów do tego miana było kilku, z czego dwóch z Bayernu Monachium. Choć Aleksandar Pavlović zagrał bardzo dobre zawody w środku pola, to bardzo dobry występ zaliczył jego nieco starszy kolega z zespołu – Jamal Musiala. 21-latek zaprezentował się znacznie lepiej niż w ostatnich tygodniach i był jednym z kluczowych graczy w ofensywie bawarskiego klubu, co przyczyniło się do pewnego i zasłużonego zwycięstwa Bayernu nad Eintrachtem.

Wisienką na torcie była indywidualna akcja Jamala w drugiej połowie, która zakończyła się trafieniem na 3:0. Niemiec minął kilku rywali, wywrócił się jeszcze w polu karnym, ale równie szybko się pozbierał i zdołał jeszcze wpakować piłkę do siatki Kevina Trappa. Fani nie mieli wątpliwości – to był dawny Jamal, który znów zaczął czarować swoją grą. Co prawda opuścił on potem boisko z powodu kontuzji kostki, ale okazała się ona niegroźna i już w najbliższy piątek przeciwko Stuttgartowi będzie on mógł znów zaprezentować swój kunszt.

Mecz 23. kolejki Bundesligi – Borussia Dortmund – Union Berlin 6:0

Można było tu wskazać spotkanie RB Lipska z Heidenheim, gdzie padł wynik 2:2, ale… tam w drugiej połowie kompletnie nic się nie działo. Wszystkie cztery bramki padły w pierwszej. Pozostałe mecze to remisy 1:1 albo przekonujące zwycięstwa przynajmniej dwiema bramkami. Nie było takiego, żeby o wygranej przesądziło jakieś trafienie w samej końcówce. Dlatego też wybieramy na mecz 23. kolejki Bundesligi starcie gołego tyłka z batem, które przynajmniej świetnie się oglądało i padło w nim najwięcej goli.

Początek spotkania na Signal Iduna Park nie zwiastował wcale lania, które piłkarze BVB spuścili Unionowi Berlin. Goście początkowo bronili się bardzo głęboko i skutecznie, rozbijając kolejne ataki zespołu Borussii Dortmund. Wraz z upływem czasu klub z Zagłębia Ruhry stawał się coraz bardziej niebezpieczny i konstruował kolejne składne akcje. Najpierw samobójcze trafienie zanotował Diogo Leite, po czym swoje trzy grosze dołożył Serhou Guirassy.

To, co jednak się zadziało w drugiej połowie spotkania, to wielki spektakl ofensywny BVB oraz kabaret w obronie berlińczyków. Podopieczni trenera Niko Kovaca nie odpuszczali ani na krok swoim rywalom i punktowali ich na każdy możliwy sposób. Koniec końców obrona Unionu posypała się jak domek z kart i dortmundczycy wpakowali im jeszcze cztery bramki! Kolejne trzy gole dołożył niesamowity tego wieczoru Guirassy (łącznie cztery bramki) oraz w samej końcówce stołeczny klub dobił jeszcze Maximilian Beier.

Zaskoczenie 23. kolejki Bundesligi – Freiburg rozbił Werder aż 5:0

Przed tym spotkaniem wszyscy fani niemieckiej piłki spodziewali się raczej mocno wyrównanej rywalizacji, jednak zespół z Freiburga zaprezentował wielki ofensywny futbol i rozbił bremeńczyków aż 5:0. Podczas gdy pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:0 na korzyść SCF, to po zmianie stron strzelili oni jeszcze trzy gole. Freiburg wyrasta na rewelację tego sezonu i kandydata do walki o awans do Ligi Mistrzów.

Świetne zawody tego wieczoru rozegrali przede wszystkim Vincenzo Grifo (dwa gole), Ritsu Doan (dwa gole) oraz Kiliann Sildillia, który popisał się przepięknym trafieniem z przewrotki. W rezultacie tego zwycięstwa ekipa prowadzona przez Juliana Schustera awansowała na czwarte miejsce w tabeli ligowej Bundesligi!

Ogólnie było to czwarte zwycięstwo tego klubu z rzędu. Niespodzianką jednak są rozmiary tej wygranej, bo wcześniej Freiburg trzy razy z rzędu wygrywał po 1:0 i słynął raczej z nudnych spotkań, w których punktował rywali jedną akcją i pilnował wyniku.

Drużyna 23. kolejki Bundesligi

Bramkarz: Luca Philipp (TSG Hoffenheim)

Obrońca: Hiroki Ito (Bayern Monachium)

Obrońca: Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Obrońca: Kiliann Sildillia (SC Freiburg)

Pomocnik: Pascal Gross (Borussia Dortmund)

Pomocnik: Ritsu Doan (SC Freiburg)

Pomocnik: Jamal Musiala (Bayern Monachium)

Pomocnik: Vincenzo Grifo (SC Freiburg)

Pomocnik: Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Napastnik: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Napastnik: Benjamin Sesko (RB Lipsk)

