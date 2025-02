Śląsk pozbywa się talentu. Trafi do… rezerw ligowego rywala

Śląsk Wrocław od dłuższego czasu okupuje ostatnią pozycję w ligowej tabeli, jednak nie zmienia to faktu, że na dobre od czasu zimowego okienka transferowego nie zmieniło się praktycznie nic. Dyrektor sportowy z małym doświadczeniem w swojej pracy jakim jest Rafał Grodzicki dokonał kilku ciekawych ruchów, ale na ten moment wydaje się, że dla klubu nie ma już ratunku w tym sezonie. Do tego, przesunięty do rezerw młody talent zostanie sprzedany.

Śląsk pozbył się Basse

Pod koniec stycznia mówiło się, że młody talent Śląska jakim jest Adam Basse trafi na wypożyczenie do Betclic 1. Ligi. Do takiego transferu nie doszło, tak jak i do wypożyczenia na trzeci poziom, m in. do krakowskiego Hutnika. Według plotek medialnych, piłkarz taką możliwość odrzucił. Sytuację trzykrotnego uczestnika meczu PKO BP Ekstraklasy w tym sezonie wykorzystał…. Raków Częstochowa.

Reprezentant Polski do lat 18. ma imponujące warunki fizyczne, mierzy bowiem prawie dwa metry wzrostu. Jak doskonale wiadomo, Marek Papszun bardzo ceni sobie taki profil napastnika i klub widzi w nim opcję na przyszłość. Taką informację podał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki”. Według informacji Bartosza Wieczorka z „TVP Sport”, mistrz Polski 2023 zapłaci ponad milion złotych za ten ruch.

Ciekawe światło rzuca na sprawę 17-latka dziennikarz „Gazety Wrocławskiej” Piotr Janas. Adam Basse był bowiem przekonany, że dość szybko przebije się w pierwszej drużynie Śląska, o czym był przekonany Jacek Magiera dając mu nawet trzykrotnie zagrać na poziomie Ekstraklasy. Po zmianie trenera, Basse wylądował w rezerwach, a także według plotek – odmówił wypożyczenia do Betclic I Ligi. Przesunięcie go do rezerw było decyzją Rafała Grodzickiego.

Według informacji Janasa, ojciec zawodnika zajmujący się jego karierą pogroził, że brak transferu do Rakowa poskutkuje powrotem rodziny do Stanów Zjednoczonych. I tak, będąc pod ścianą zarówno w tabeli, jak i w tej sytuacji – wrocławianie zdecydowali się sprzedać napastnika, o którego dość długo walczył David Balda.

Chodziło tam bowiem o przeciągającą się papierologię, która zajęła aż dwa lata – Basse bowiem trafił do Wrocławia z akademii z Nowego Jorku. Rosły, prawie 2-metrowy napastnik, będzie więc teraz grał na… czwartym poziomie w rezerwach Rakowa, zamiast dwa poziomy wyżej w drugiej drużynie Śląska.

Raków po 22. serii spotkań w Ekstraklasie awansował na drugą lokatę – punkt za Lechem Poznań. Śląsk okupuje ostatnią lokatę, tracąc do bezpiecznej lokaty aż osiem oczek. Mimo mizernej formy, podopieczni Ante Simundży na wiosnę wygrali i zremisowali po jednym spotkaniu. Do utrzymania jednak potrzeba więcej wygranych.

