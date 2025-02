Stal Stalowa Wola wybrała nowego trenera. Postawiła na debiutanta

Stal Stalowa Wola zaciekle walczy o utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy. W tym celu klub z Podkarpacia dokonał kilku ciekawych transferów. Ostatnio po słabszych wynikach klub pożegnał się z dotychczasowym trenerem Ireneuszem Pietrzykowskim. Teraz za pośrednictwem oficjalnego komunikatu w mediach społecznościowych został ogłoszony jego następca.

Pietrzykowski zwolniony

Mimo że polskie kluby dopiero niedawno wróciły do rywalizacji po przerwie zimowej, to… nie zabrakło już pierwszych zwolnień. Pierwsze tą drogą podążyły ekipy z Łodzi. Widzew pożegnał się z Danielem Myśliwcem, a jego lokalny rywal – ŁKS zdecydował o zakończeniu współpracy z Jakubem Dziółką. Stal Stalowa Wola podjęła podobne kroki w celu poprawy swoich wyników.

Ireneusz Pietrzykowski został zwolniony po dwóch wiosennych remisach. Mecz wyjazdowy ze zdziesiątkowaną Kotwicą Kołobrzeg zakończył się remisem 1:1, tydzień później kibice zgromadzeni na stadionie w Stalowej Woli w starciu z Wartą Poznań nie obejrzeli goli. Co ciekawe, Stal dwukrotnie kończyła spotkania w osłabionym składzie po czerwonej kartce dla jednego ze swoich zawodników.

Licząc jeszcze spotkania rundy jesiennej, to Stal Stalowa Wola nie wygrała sześciu spotkań z rzędu. Po czterech porażkach na przełomie listopada i grudnia – w tym aż po 1:5 z Arką Gdynia i Wisłą Kraków, tym razem przyszły dwa remisy, ale za to z bardzo przeciętnymi rywalami i przede wszystkim bezpośrednimi kandydatami do walki o utrzymanie.

Stal Stalowa Wola stawia na nowicjusza

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie wydanym za pośrednictwem mediów społecznościowych – miejsce autora awansu do Betclic 1. Ligi zajmie… kompletny debiutant. Będzie nim dotychczasowy drugi trener Stali – Maciej Jarosz, pracujący w klubie od końcówki marca 2023 roku. Jako pierwszy szkoleniowiec ma doświadczenie tylko z juniorskiej drużyny Resovii Rzeszów. Pracował jeszcze w sztabie szkoleniowym trzecioligowej Wisły Sandomierz.

Jak widać, polskie kluby coraz mniej boją się stawiać na młodych szkoleniowców. Dla 31-latka będzie to kompletny debiut na takim poziomie. Nastąpi to już 2 marca w Głogowie, w którym zmierzy się z tamtejszym Chrobrym. Tydzień później już przed własną publicznością stanie w szranki z Odrą Opole. Jarosz pracę podejmie warunkowo, ponieważ nie ma on jeszcze wymaganej licencji UEFA PRO.

Transfery i pomoc od miasta. Stalowa Wola walczy o utrzymanie

Na Podkarpacie podczas niedawno zakończonego okienka transferowego trafiło kilku ciekawych doświadczonych zawodników. W ostatnich dniach Stal poinformowała o pozyskaniu Jonathana Juniora, który nie poradził sobie w ekstraklasowym Radomiaku, ponieważ przybył do klubu z nadwagą, a potem zdenerwował trenera niestawieniem się na mecz rezerw. Wypożyczony został młody bramkarz Jagiellonii Miłosz Piekutowski, doświadczony pomocnik Puszczy Niepołomice Michał Walski i Bartosz Bida z Miedzi Legnica.

Pierwszoligowca definitywnie wzmocnili też Adi Mehremic z przeszłością w Wiśle Kraków, David Niepsuj z Wisły Płock, Kelechukwu Ibe-Tortu z Łódzkiego Klubu Sportowego, Michał Surzyn z Jagiellonii Białystok, Thiago mający doświadczenie z Cracovii i Puszczy Niepołomice oraz Bojan Gvozdenovic z chorwackiego Zrinjskiego Osjecko. W tych ruchach na rynku transferowym dużo było zasług władz miasta, które hojnie wsparły swój klub.

Stal Stalowa Wola po 21 rozegranych spotkaniach na zapleczu Ekstraklasy ma zaledwie 13 punktów. Daje jej to przedostatnią pozycję w tabeli. Gorsza jest tylko Pogoń Siedlce. Drużyna Macieja Jarosza do bezpiecznego miejsca traci pięć „oczek”. Na 15. lokacie plasuje się Kotwica Kołobrzeg zmagająca się z wielkimi problemami organizacyjnymi.

Fot. PressFocus