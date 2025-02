Manchester City znów przedmiotem postępowania. Tebas maczał w tym palce

Manchester City nie ma w ostatnim czasie za dużo powodów do tego, by wierzyć w to, że będzie lepiej. Jesienią bardzo poważnej kontuzji doznał Rodri, ostatni zdobywca Złotej Piłki. Do tego doszły wszelakie kryzysy formy kluczowych piłkarzy, a sam klub na koniec lutego ma we wszystkich rozgrywkach dwucyfrową liczbę porażek. Mowa tu też o wczesnym odpadnięciu z LM i ciągłym śledztwie ze 115 zarzutami. Teraz klub będzie przedmiotem kolejnego śledztwa.

Manchester City znów przedmiotem postępowania

Javier Tebas ogłosił, że hiszpańska La Liga złożyła skargę prawną na klub z błękitnej części Manchesteru. Jak zwykło się mawiać – jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Działacz powiedział, że skarga złożona w 2023 była skierowana z uwagi na finansowanie spoza Unii Europejskiej, a teraz została ona złożona ponownie, z uwagi na zmianę pewnych przepisów. Skarga została złożona do Komisji Europejskiej, w sprawie nieuczciwej konkurencji. Manchester City odmawia komentarza w tej sprawie.

Hiszpański działacz wytłumaczył decyzję o drodze prawnej wobec angielskiego hegemona tym, że mimo tego, że ich siedziba nie jest już w Unii Europejskiej to nadal działa ona na jej terenie, dzięki grze w europejskich pucharach i prowadzi działalność komercyjną na jednolitym rynku. Została ona złożona tydzień po fakcie, gdy Komisja Europejska wprowadziła przepis zakazujący firmom działającym w Unii Europejskiej (UE) otrzymywania zagranicznych subsydiów zakłócających rynek wewnętrzny.

Na forum „The Financial Times” powiedział on: – Mają tam bardzo wysokie wydatki, a wystawia się dla City faktury na mniejsze kwoty. Wszystko co robią to z myślą o tym jak ominąć przepisy i zasady. Zgłosiliśmy to do Unii Europejskiej podając fakty i liczby.

City a duże wydatki

Manchester City miał wiele problemów jesienią, a aktualnie drużyna Pepa Guardioli jest na czwartej lokacie w tabeli Premier League. W lutym odpadła też z Realem Madryt po dość wstydliwym występie w rewanżu na Estadio Santiago Bernabeu. Okoliczności w jakich znalazł się klub spowodowały, że „The Citizens” w zimowym oknie transferowym 2025 musieli wybrać się na zakupy.

Do klubu przybyli: Abdukodir Chusanow, Vitor Reis, Omar Marmoush oraz Nico Gonzalez. Od transferu Egipcjanina i byłego wychowanka Barcelony więcej za jednego piłkarza zapłaciły tylko dwa kluby: Al Nassr za Jhona Durana, a także PSG za Chwiczę Kwaracchelię (odpowiednio 64 i 59 milionów funtów).

https://twitter.com/TheAthleticFC/status/1887184663401119988

Manchester City brylował więc na rynku pod względem wydanej sumy. Wyniosła ona wg „The Athletic” aż 44 procent wydatków na nowych piłkarzy poniesionych przez kluby Premier League. Nic więc dziwnego, że po raz kolejny Javier Tebas zdecydował się na wniesienie skargi. Kwestią najważniejszą w tym momencie jest czy skarga w ogóle zostanie rozpatrzona.

W piłce nożnej pełno jest kapitału z Bliskiego Wschodu – warto zwrócić uwagę choćby na PSG, Newcastle United, czy mniej znane takie jak UD Almeria i Sheffield United. W dodatku – mnóstwo jest pieniędzy w futbolu z racji na współprace bliskowschodnie z wielkimi klubami. Emirates współpracuje z Realem Madryt, Arsenalem czy Milanem – w jednym z klubów od prawie dwóch dekad linie lotnicze są sponsorem tytularnym stadionu.

No i co równie interesujące, na podwórku Tebasa – Atletico ma za sponsora linie lotnicze, które jeszcze nie latają, Riyadh Air. Sprawa jest więc bardzo ciekawa. Z kolei Manchester City czeka na wyniki śledztwa w sprawie 115 zarzutów dotyczących – mają one nadejść w następnych tygodniach.