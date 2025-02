Wisła Kraków wyszarpała punkt w końcówce! Hit Betclic 1. Ligi na remis

Wisła Kraków po straconym golu na 1:2 cisnęła, cisnęła i w końcu udało jej się trafić do siatki w 95. minucie. Gola na wagę remisu efektownie z woleja strzelił Frederico Almeida Duarte i momentalnie uciszył powoli już świętujące trzy punkty trybuny. To oznacza, że Arka Gdynia nie wskoczyła na pozycję lidera Betclic 1. Ligi.

Obie drużyny celują w awans

To już piąty z rzędu sezon Arki Gdynia na zapleczu Ekstraklasy. Jest blisko, by osiągnąć awans bez baraży. „Arkowcy” do tego spotkania przystępowali by… wskoczyć na pozycję lidera – przynajmniej do meczu Bruk-Bet Termaliki z Ruchem Chorzów. Arka straciła zimą najlepszego strzelca Karola Czubaka, który niespodziewanie przeniósł się do Kotrijk. Mecz z Wisłą był dopiero trzecim oficjalnym dla nowego trenera Dawida Szwargi, który rozpoczął pracę w styczniu.

W połowie września Wisła znalazła się… w strefie spadkowej Betclic 1. Ligi. Pracę stracił Kazimierz Moskal i kilka innych osób. Tymczasowym szkoleniowcem został Mariusz Jop i szło mu bardzo dobrze. Pod koniec 2024 roku Jop został trenerem na stałe. Nowy trener wygrał cztery ligowe mecze z rzędu, Wisła nadrobiła kilka meczów pauzy i udało się w tabeli podskoczyć. Końcówka rundy jesiennej to jednak znów kiepska forma i brak wygranej w trzech spotkaniach. Wiosna to jednak bardzo mocny start – rozbicie Ruchu Chorzów aż 5:0 i to przy rekordzie frekwencji klubowej piłki w Polsce x XXI wieku.

To musiał być on

Widać było od początku, że pomysłem Arki Gdynia jest szybki przechwyt piłki i błyskawiczne wykorzystanie fazy przejściowej. W ten właśnie sposób goście wywalczyli rzut rożny, po którym padł gol. Najpierw jednak Bartosz Jaroch na wślizgu zablokował Joao Oliveirę. Arka krótko rozegrała rzut rożny i Michał Marcjanik oddał strzał z główki. Wyszło z tego podanie do czyhającego na czwartym metrze… Szymona Sobczaka.

Ten gol był dla niego szczególny, bo w czasach wielkich nazwisk w tym klubie występował w szkółce „Białej Gwiazdy”. Poza tym latem wygasł mu kontrakt z Wisłą i stał się jedną z ofiar czystek po braku awansu. Nie otrzymał oferty przedłużenia umowy, dlatego dołączył do Arki na zasadzie wolnego transferu… Pojawiały się także w przestrzeni medialnej doniesienia, że nie był piłkarzem lubianym przez innych, bo przecież sportowo dał Wiśle 10 goli i sześć asyst w całym sezonie 2023/24 zwieńczonym wygraną w Pucharze Polski. Odszedł w mocno niejasnych okolicznościach.

Rodado się nie zatrzymuje

Angel Rodado w 24. minucie spróbował z bocznej strefy bezpośrednio z rzutu wolnego. Hiszpan cztery minuty później… wyczarował kompletnie z niczego bramkę na wagę wyrównania. Wydawało się, że jest świetnie pokryty, najpierw Joao Oliveira wybił go z rytmu, blisko był także Filip Kocaba. Angel Rodado nie zrobił sobie nic z obecności jednego i drugiego. Miał bardzo mało miejsca i kiepską pozycję do strzału z ponad 20 metrów, a mimo to Rodado popisał się odważną próbą i… piłka po mocnym strzale dołem wpadła do siatki! To 17. bramka Rodado w tym sezonie Betclic 1. Ligi.

Wisła Kraków trochę napędziła się po tym trafieniu. Już minutę później strzału spróbował Jaroch, ale „postraszył gołębie na stadionie”, jak mawia klasyk. Potem z kolei strzał Frederico Almeidy Duarte został zablokowany i Damian Węglarz musiał czujnie wyjść z bramki, ubiegając Angela Rodado. Gracze gospodarzy próbowali znaleźć miejsce. W 40. minucie Łukasz Zwoliński obił słupek, ale sędzia boczny i tak podniósł chorągiewkę.

Końcówka także należała do „Białej Gwiazdy”. W doliczonym czasie wykazać w bramce musiał się Węglarz po uderzeniu Rafała Mikulca. Dobrze i aktywnie z przodu prezentował się Kacper Duda, który musiał zastąpić kontuzjowanego Marko Poletanovicia. Raptem pięć minut wystarczyło jednak pomocnikowi, żeby zaznaczyć się na murawie dwiema-trzema ciekawymi akcjami. W strzałach mieliśmy zdecydowaną przewagę Wisły – 8:2 (2:1 w celnych).

Arka Gdynia znowu zaskoczyła po rożnym

Aktywniej zaczęła Wisła, a konkretniej lewy obrońca Rafał Mikulec, który zakręcił gdynianami w polu karnym, położył na murawie Navarro, ale uderzył niecelnie. Kacper Duda także miał ochotę do gry – oddał kolejny celny w tym meczu. Kiedy Wisła atakowała, to Arka znów odpowiedziała bramką po rzucie rożnym. Tym razem jednak fatalnie zachował się Patryk Letkiewicz. Bramkarz popełnił ogromny błąd. Piłka leciała na pierwszy metr, a Letkiewicz dał się przepchnąć i niezgrabnie interweniował… nabijając nią przeciwnika. Jako strzelec gola widnieje Ołeksandr Azaćkyj.

Wisła po stracie gole ruszyła błyskawicznie do odrabiania strat. Stworzyła kilka dobrych akcji, które mogły skończyć się wyrównaniem. Duarte zawalił w 60. minucie, gdy przekopał lewą nogą, uderzając z 13 metrów. Włożył w to za dużo siły i za mało precyzji. Zmarnował naprawdę doskonałą szansę. Wisła mocno naciskała, ale „Arkowcy” dobrze ustawiali się na linii strzałów. Okazję miał także Łukasz Zwoliński, który uderzył z główki tuż obok słupka. Arka łapała głównie żółte kartki. W 70. minucie miała ich na koncie aż sześć.

W 78. minucie nieczysto trafił w piłkę z główki i miał czego żałować. Chwilę wcześniej też Rodado wypracował inną szansę dryblingiem na skrzydle. Co na to Arka? Odpowiedziała… kolejnym stałym fragmentem, tym razem sprytnie rozegranym rzutem wolnym przez Navarro, przy którym urwał się Dawid Kocyła, ale nie trafił do siatki na wślizgu. Gdynianie zapędzali się pod bramkę Letniowskiego, oddalając w ten sposób grę od swojego pola karnego. Wydawało się, że Wisłą nie będzie w stanie już odpowiedzieć.

Wisła Kraków wyszarpała remis!

Wisła oddała aż 25 strzałów. Wielez nich zostało zablokowanych. Sporą kontrowersją była też sytuacja, gdy Tornike Gaprindaszwili jeszcze w pierwszej połowie w polu karnym zagrał piłkę… łokciem, robiąc ruch do piłki. Jedną bramkę zawalił Wiśle młody golkiper. Nic nie układało się po myśli gości, aż tu… w 95. minucie Frederico Almeida Duarte nawet się nie zastanawiał i wybitą piłkę od razu uderzył z woleja. Piłka zmierzała w stronę dalszego rogu, a Węglarz mógł się tylko przyglądać. W ten sposób „Biała Gwiazda” wyszarpała punkt i wywiozła z Gdyni remis.

