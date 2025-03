Reprezentant Polski z premierowym golem w nowych barwach

Reprezentant Polski – Karol Świderski strzelił swojego pierwszego gola w barwach Panathinaikosu. Napastnik otworzył wynik domowego meczu „Panaty” z Panetolikosem. Jego zespół ostatecznie wygrał w Atenach 2:0.

Świderski z pierwszym golem dla „Panaty”

W 25. kolejce greckiej Super League trzeci w tabeli Panathinaikos przed własną publicznością podejmował zajmujący miejsce w środku stawki Panetolikos. Siódmy występ w barwach „Koniczynek” zaliczył sprowadzony zimą z Charlotte FC Karol Świderski, ale dopiero po raz trzeci znalazł się w wyjściowym składzie. Wcześniej miał na koncie raptem 284 minut w sześciu meczach dla 20-krotnego mistrza Grecji, czyli średnio notował 47 minut na występ. W tym czasie zaliczył dwie asysty, ale obejrzał także dwie żółte kartki.

Po nieco ponad 300 minutach oczekiwania reprezentant Polski doczekał się pierwszego gola w nowym klubie. W 34. minucie gospodarze na krótko rozegrali rzut rożny. Ustawiony w narożniku Tete zagrał do Azzedine’a Ounahiego, a rewelacja mistrzostw świata 2022 w Katarze z prawej strony dośrodkował na pole karne. Do piłki najwyżej wyskoczył „Świder”, który strzałem głową pokonał Lucasa Chaveza. Argentyńczyk odprowadzał jedynie lecącą do jego bramki futbolówkę wzrokiem.

Świderski nie jedynym zadowolonym Polakiem

W 79. minucie autor asysty przy golu Świderskiego sam wpisał się na listę strzelców i to w jakże efektowny sposób. Marokańczyk strzałem z ok. 25 metrów „zdjął pajęczynę” z bramki Lucasa Chaveza, a Argentyńczyk ponownie tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Świderski w tym spotkaniu jeszcze raz wpisał się protokołu meczowego, ale z powodu żółtej kartki obejrzanej w 56. minucie. Była to jego trzecia żółta kartka w trzecim ligowym meczu z rzędu. Następne upomnienie skutkować będzie jednym meczem zawieszenia.

Polak był bliski rozegrania pierwszych 90 minut w nowych barwach, jednak w 83. minucie zmienił go kapitan „Panaty”, którego zastępował – Fotis Ioannidis. Pełen występ zaliczył za to Bartłomiej Drągowski, który zachował już dziesiąte w tym sezonie Super League czyste konto. Więcej razy „na zero z tyłu” w tych rozgrywkach zagrali tylko Konstantinos Tzolakis z Olympiakosu – 11 oraz Thomas Strakosha z AEK-u – 12. Do tego po raz pierwszy od niemal czterech miesięcy czwarty raz z rzędu to on strzegł bramki „Koniczynek”.

Ligowy mecz, w którym Świderski będzie musiał uważać, by nie zostać zawieszony, to wyjazdowe derby Aten z Atromitosem. Dojdzie do nich w niedzielę 9 marca o godzinie 18:00. To starcie rozegrane zostanie pomiędzy dwumeczem 1/8 finału Ligi Konferencji, w którym „Panata” zmierzy się z Fiorentiną. Pierwszy mecz odbędzie się w Atenach w czwartek 6 marca o godzinie 18:45, rewanż zaś rozegrany zostanie tydzień później we Florencji o godzinie 21:00.

Po starciu z Atromitosem zakończy się sezon zasadniczy greckiej Super League. Panathianikos jest już pewny gry w grupie mistrzowskiej, gdzie będzie rywalizował z Olympiakosem, AEK-iem Damiana Szymańskiego i prawdopodobnie PAOK-iem z Tomaszem Kędziorą oraz Mateuszem Wieteską w składzie.

fot. PressFocus