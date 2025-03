Egzotyczny transfer w A Klasie. Klub sprowadził uczestnika afrykańskiej Ligi Mistrzów

Występujący w kieleckiej A Klasie Jawornik Gorzków poinformował o transferze Najeema Olukokuna, który w swoim CV ma występy w Afrykańskiej Lidze Mistrzów. Nigeryjczyk na koncie ma także mecze w barwach belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise. 34-latek przekonał do siebie klub z niewielkiej wsi występami w sparingach, gdzie strzelił kilka goli.

Niecodzienny transfer klubu A Klasy

W tym tygodniu informowaliśmy już o transferze piłkarza z występami w Lidze Mistrzów UEFA z CV do podkarpackiej IV ligi. Niedługo później dwa szczeble niżej wylądował inny były uczestnik Ligi Mistrzów, ale afrykańskiej. Z występującym w kieleckiej A Klasie LZS Jawornik Gorzków związał się Najeem Olukokun. To pierwszy transfer klubu z zamieszkiwanej przez zaledwie 300 osób wsi w tym roku. Nigeryjczyk władze Jawornika przekonał ostatnimi sparingami, w których strzelił kilka goli.

Rzeczone występy w afrykańskiej Lidze Mistrzów napastnik zaliczył w sezonie 2018/19 w barwach Lobi Stars FC. Zagrał w jednym meczu eliminacji oraz dwóch meczach fazy grupowej, w tym ze słynnym Wydad Casablanca. Łącznie rozegrał w tych rozgrywkach zaledwie 63 minuty. Jaworznik będzie dla 34-latka drugim europejskim klubem w karierze. W sezonie 2010/11 był wypożyczony do belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise, które występowało wówczas na poziomie III ligi.

W CV ma także występy na Bliskim Wschodzie, bowiem był zawodnikiem Hidd SCC z Bahrajnu. W swoim kraju zaś – oprócz wyżej wspomnianego Lobi Stars – występował także dla Niger Tornadoes, Rising Stars, Kwara United, Shooting Stars, i Nasarawa United. Łącznie rozegrał niemal 80 meczów na poziomie nigeryjskiej ekstraklasy, w których strzelił 17 goli i dołożył trzy asysty.

fot. screen Jawornik Gorzków / Facebook

Na pierwszą okazję do zaprezentowania swoich umiejętności na boiskach A Klasy Olukokun będzie musiał poczekać jeszcze miesiąc. Dopiero w weekend 5-6 kwietnia po pięciomiesięcznej przerwie wracają rozgrywki grupy Kielce II. Zmagania w tym roku Jaworznik rozpocznie od wyjazdowego meczu z GKS-em Kluczewsko. Na półmetku sezonu, 11 kolejek przed końcem, zespół z Gorzkowa z dorobkiem 19 punktów zajmuje piąte miejsce w 12-drużynowej w lidze. Do dającego awans do V ligi pierwszego miejsca Jaworznik traci 11 punktów.

Największym jak dotąd sukcesem powstałego w 2001 roku klubu z gminy Kazimierza Wielka jest jeden sezon spędzony na piątym poziomie rozgrywkowym. Do klasy okręgowej Jaworznik awansował w 2006 roku po barażach, jednak już po roku wrócił do A Klasy. W ubiegłym roku zespół z Gorzkowa również wrócił do A Klasy, jednak nie po spadku z wyższego szczebla, a wydostaniu się z B Klasy po sześciu sezonach.

fot. Najeem Olukokun / Instagram