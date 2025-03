Syn legendarnego piłkarza zagra w… polskiej IV lidze

Sean Kanu, syn jednego z najlepszych afrykańskich piłkarzy w historii – Nwankwo Kanu, dołączył do występującego w IV lidze lubuskiej KS Connector Dozamet Nowa Sól. 19-latek w Polsce przebywa już od października ub. roku. Wcześniej reprezentował barwy trzecioligowego Górnika Polkowice.

Syn legendarnego piłkarza gra w Polsce

W lutym 2005 roku, po roku małżeństwa z Amarą Kanu, legendarny nigeryjski piłkarz Nwankwo Kanu doczekał się pierwszego dziecka. Sean zdecydował się pójść w ślady ojca i swego czasu trenował w akademii Watfordu. Niespodziewanie jednak jesienią ub. roku wylądował w Polsce, dołączając do trzecioligowego Górnika Polkowice. Już po kilku miesiącach opuścił Dolny Śląsk, ale pozostał w naszym kraju. Przeniósł się bowiem do występującego w IV lidze lubuskiej KS Dozamet Connector Nowa Sól.

19-latek był już szóstym transferem przeprowadzonym przez klub z Nowej Soli przed startem rundy wiosennej IV ligi. Łącznie Dozamet sprowadził jak dotąd tej zimy aż siedmiu nowych piłkarzy. Ofensywa transferowa klubu jasno sugeruje, że celem jest powrót do III ligi po ponad dekadzie. Ostatni raz na tym poziomie Dozamet zagrał w sezonie 2011/12. Po rundzie jesiennej zespół z Nowej Soli zajmuje piąte miejsce, z sześciopunktową stratą do dającego baraże drugiego miejsca, a 12 punktami do oznaczającej bezpośredni awans pierwszej pozycji.

Wraz z transferem Nigeryjczyka do Dozametu, mama napastnika – Amara na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia z podpisywania przez jej syna w siedzibie Górnika Polkowice pierwszego profesjonalnego kontraktu w życiu. „Gratulacje, synu. Włożyłeś w to dużo pracy i poświęcenia. Jestem z Ciebie bardzo dumna. Przed nami jeszcze więcej celów” – napisała.

Legenda afrykańskiej piłki

Na Seanie spoczywa duża presja, bowiem jest synem jednej z największych legend w historii afrykańskiej piłki. W 2024 roku magazyn „FourFourTwo” zestawił Nwankwo na 12. miejscu w gronie najlepszych zawodników z tego kontynentu. Z 15 zdobytymi trofeami na seniorskim poziomie 48-letni dziś były napastnik jest jednym z najbardziej utytułowanych afrykańskich piłkarzy w historii.

Do tego dołożył mistrzostwo świata z reprezentacją Nigerii do lat 17 w 1993 roku oraz złoto z drużyną U23 na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Po tym turnieju został sprzedany przez Ajax do Interu Mediolan i jako zawodnik „Nerazzurich” został wybrany najlepszym piłkarzem Afryki za 1996 rok. Tą nagrodą został uhonorowany raz jeszcze – w 1999 roku, już w barwach Arsenalu. Lista zdobytych przez niego drużynowych trofeów w seniorskiej karierze prezentuje się następująco:

Iwuanyanwu Nationale – mistrzostwo Nigerii w 1993 roku

Ajax – 3x mistrzostwo Holandii (1994, 1995, 1996), Liga Mistrzów, Superpuchar UEFA i Puchar Interkontynentalny w 1995 roku oraz Superpuchar Holandii w 1996 roku

Inter Mediolan – Puchar UEFA w 1998 roku

Arsenal – 2x Premier League (2002, 2004), 2x FA Cup (2002, 2003), Tarcza Wspólnoty w 2000 roku

Portsmouth – FA Cup w 2008 roku

Kanu na koncie ma także 87 występów dla seniorskiej kadry Nigerii, co jest piątym najwyższym wynikiem w historii tej reprezentacji. W barwach „Superorłów” zagrał na mistrzostwach świata w 1998, 2002 i 2010 roku. Dla kadry strzelił 13 goli i dołożył cztery asysty.

Sean Kanu to nie jedyny w ostatnim czasie dość egzotyczny transfer do polskiej IV ligi. W ubiegłym tygodniu do występującego w IV lidze podkarpackiej JKS Jarosława dołączył Andrij Jakowlew, który na koncie ma m.in. występy w Lidze Mistrzów UEFA. Zespół prowadzony przez Bogdana Zająca – byłego asystenta Adama Nawałki – jest dla 36-letniego Ukraińca już 25. klubem w jego karierze.

