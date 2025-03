Zwrot akcji ws. byłego trenera Legii. Przejmie klub, z którym osiągał największe sukcesy

Były trener Legii Warszawa, z którą w 2016 roku awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów – Besnik Hasi miał przejąć Cercle Brugge. W ostatniej chwili nastąpił jednak zwrot akcji i nie przejmie zespołu, który został wyeliminowany przez Jagiellonię z Ligi Konferencji. Zamiast tego trafił do klubu, z którym osiągał największe sukcesy w trenerskiej karierze.

Zwrot akcji ws. byłego trenera Legii

Zwycięstwo Cercle 2:0 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji z Jagiellonią było dla klubu z Brugii pyrrusowe. Mistrz Polski utrzymał bowiem przewagę, która po pierwszym starciu wynosiła 3:0. Na domiar złego, tuż pod tym meczu Cercle zostało rozbite przed Anderlecht 0:3 i w finałowej części sezonu będzie musiało bić się o utrzymanie w belgijskiej ekstraklasie. Wobec tego władze klubu podjęły decyzję o zwolnieniu trenera Ferdinanda Feldhofera po zaledwie 97 dniach jego kadencji.

Stery po Austriaku miał przejąć były trener Legii Warszawa – Besnik Hasi, dla którego byłby to powrót do pracy po zaledwie kilkunastu dniach przerwy. Na początku marca Albańczyk został zwolniony z Mechelen, bowiem w 14 ostatnich meczach pod jego wodzą zespół odniósł tylko jedno zwycięstwo. W niedzielę 16 marca Hasi opuścił Albanię, by dwa dni później podpisać kontrakt z Cercle. Nagle jednak otrzymał telefon od dyrektora sportowego Anderlechtu, który sprawił, że 53-latek zrezygnował z przejęcia klubu z Brugii.

Anderlecht podjął bowiem zaskakującą decyzję o zwolnieniu Davida Huberta po zaledwie pięciu miesiącach jego kadencji. 37-latek pożegnał się z posadą mimo zajęcia czwartego miejsca na koniec sezonu zasadniczego, oznaczającego grę w grupie mistrzowskiej. Do tego stołeczny klub jest krok od pierwszego trofeum od ośmiu lat, bowiem zagra w finale Pucharu Belgii z Club Brugge. Do tego do samego końca fazy ligowej Ligi Europy bił się o bezpośredni awans do 1/8 finału, ale musiał zagrać w 1/16 finału, gdzie odpadł.

Powrót na „stare śmieci”

Do Cercle, gdzie kończył swoją piłkarską karierę Hasi finalnie nie wrócił, ale za to po niemal dziewięciu latach wrócił do Anderlechtu, z którym związany był przez ponad półtorej dekady. W stołecznym klubie najpierw 5,5 roku spędził jako piłkarz, a następnie przez dziewięć sezonów pracował jako trener. W koszulce Anderlechtu sięgnął po pięć trofeów – trzy mistrzostwa kraju oraz dwa Superpuchary Belgii. Mistrzostwo oraz Superpuchar Belgii zdobył także z tym klubem już w roli trenera – w 2014 roku.

Szkoleniowcem pierwszego zespołu został w marcu 2014 roku, a schedę przejął po późniejszym trenerze Lecha Poznań – Johnie van den Bromie. Mistrzostwo kraju pozwoliło Anderlechtowi zagrać w fazie grupowej Ligi Mistrzów, gdzie z dorobkiem sześciu punktów zajął trzecie miejsce i „spadł” do Ligi Europy. W Dortmundzie jego zespół urwał dwa punkty BVB (1:1), a w Londynie ze stanu 0:3 zdołał doprowadzić do remisu 3:3 z Arsenalem. Z Ligi Europy Anderlecht jednak już w 1/16 finału, po przegranym 1:3 dwumeczu z Dynamem Moskwa.

Wynik ten w kolejnej edycji tych rozgrywek Anderlechtowi udało się przebić, bowiem stołeczny klub dotarł do 1/8 finału. W fazie grupowej zdobył cztery punkty z Monaco, a w Brukseli pokonał Tottenham 2:1. Jednak drugi sezon nie udało mu się zdobyć żadnego trofeum na krajowym podwórku, co było wówczas najgorszym wynikiem Anderlechtu od 13 lat. W efekcie po zakończeniu sezonu został zwolniony, a niedługo później przejął Legię Warszawa. Choć wprowadził „Wojskowych” do fazy grupowej LM, na stanowisku wytrwał tylko trzy miesiące.

fot. Legia Warszawa / YouTube