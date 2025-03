OFICJALNIE: Juventus zwolnił Thiago Mottę! Znamy nazwisko jego zastępcy

Juventus w tym sezonie daleki jest od ideału. Mimo sporych letnich inwestycji oraz porządków w składzie, nie może być nawet pewny awansu do europejskich pucharów. Paradoks jest taki, że Thiago Motta przegrał w Serie A tylko trzy razy, ale mnóstwo meczów zremisował. Został zwolniony przez władze klubu z Piemontu ze skutkiem natychmiastowym. Nie sprostał wyzwaniu.

Juventus zwolnił Mottę. Na to się zanosiło

Po pierwszej kolejce eliminacji do mistrzostw świata 2026 zarówno Matteo Moretto, jak i Fabrizio Romano podali informacje sugerujące jakoby Thiago Motta nigdy nie był bliżej zwolnienia z Juventusu. Przekaz ten okazał się prawdziwy. Po dwóch kompromitujących wynikach w lidze (0:4 z Atalantą, 0:3 z Fiorentiną), a także dwóch pucharowych wpadkach – miarka w Turynie przebrała się bezpowrotnie.

W Coppa Italia po rzutach karnych górą w Piemoncie okazało się Empoli, czyli zespół ze strefy spadkowej Serie A będący od 12 spotkań bez wygranej (!). W Lidze Mistrzów z kolei „Stara Dama” odpadła po dogrywce z PSV Eindhoven w barażach o 1/8 finału Ligi Mistrzów. W osiągnięciu dobrych wyników nie pomogły nawet liczne wzmocnienia poczynione latem.

Motta wraz z Cristiano Giuntolim zrobili też spore wietrzenie kadry po to, by przystosować zespół do wizji trenera. Odeszli w ciągu sezonu: Federico Chiesa, Danilo oraz Wojciech Szczęsny. Z drugiej strony – w defensywie urazu więzadeł krzyżowych doznał Gleison Bremer (absolutny filar) oraz Juan Cabal, a w ataku całkowicie bez formy jest Dusan Vlahović, tak więc boiskowo Juventus siłą rzeczy musiał ucierpieć. Zwolnienie wydaje się mimo wszystko lekko zaskakujące, patrząc na to, że turyńczycy są jeden punkt od lokaty dającej od nowego sezonu fazę ligową Ligi Mistrzów.

W szokującym doniesieniu „La Gazzetta dello Sport” twierdzi, że dyrektor Juventusu Cristiano Giuntoli powiedział na odchodne trenerowi Thiago Motcie, że wstydzi się, że wybrał go na to stanowisko.

Igor Tudor zastępcą

42-letni Thiago Motta poprowadził Juventus w 42 spotkaniach. Jego podopieczni wygrali 18 z nich, aż 17 razy swoje mecze zremisowali, ale przegrali tylko siedem. Mimo to Juve nie jest nawet w TOP4, ma tam stratę jednego oczka. Następcą trenera, choć prawdopodobnie tylko do końca sezonu będzie Igor Tudor, były defensor klubu z Piemontu w latach 1998-2007 (174 spotkania), który jako trener pracował w Lazio czy Olympique’u Marsylii.

W przypadku awansu do Ligi Mistrzów – Chorwat ma pozostać w klubie o rok dłużej. Zwolnienie byłego już szkoleniowca wraz ze sztabem wyniesie „Starą Damę” 20 milionów euro. Drugi sezon z rzędu Juventus zwalnia więc pierwszego trenera, po tym jak na końcówkę sezonu 2023/24 Massimiliano Allegriego zastąpiono legendą klubu – Paolo Montero. W Rzymie Igor Tudor nie mógł pogodzić się z Claudio Lotito i wytrwał tylko 11 meczów.

Nie wiadomo z kolei, co czeka obecnie trenera z Sao Bernardo do Campo. Zwycięzca Ligi Mistrzów z 2006 roku zbudował sobie pewną markę, awansując z Bologną w 2024 roku do Ligi Mistrzów po raz pierwszy w historii klubu, a także grając całkiem przyjemny futbol w drużynie dołu tabeli – Spezii (z Jakubem Kiwiorem jako numerem „sześć”). Nie był on jednak w stanie w pełni zaimplementować swojej myśli taktycznej w Juventusie i to mimoporządków w kadrze oraz sporej kwoty wydanej lato na transfery przez Cristiano Giuntolego.

