Górnik Łęczna wykupił swojego zawodnika

Mimo zamknięcia zimowego okienka transferowego – Górnik Łęczna ogłosił kolejny transfer. Wykupił właśnie własnego zawodnika, który dotychczas był tylko wypożyczony. Co ciekawe macierzystym klubem tego piłkarza był czwartoligowiec z regionalnych, lubelskich rozgrywek. Kwota wykupu nie została podana do wiadomości.

Górnik Łęczna z transferem uzbeckiego pomocnika

Górnik Łęczna chciałby znowu, po kilku latach w Betclic 1. Lidze wrócić do Ekstraklasy. To zadanie dla drużyny Pavola Stano zdecydowanie łatwe nie będzie, jednak wciąż jest w realnej walce o TOP6, dające prawo startu w barażach o awans do elity. Po wygranej w ramach 25. kolejki z Ruchem Chorzów piłkarze z województwa lubelskiego zajmują ósme miejsce w tabeli ze stratą dwóch punktów do szóstej Polonii Warszawa, która była jeszcze przed rozegraniem swojego meczu .

Klub przed sezonem dokonał dosyć niestandardowego wzmocnienia. Na zasadzie rocznego wypożyczenia pozyskał Bekzoda Ahmedowa z czwartoligowej Janowianki Janów Lubelski. Dla Uzbeka było to pierwsze zderzenie z grą na takim poziomie, jednak stał się cennym elementem składu. W 14 meczach uzbierał blisko 700 minut, dwie asysty i nawet w meczu Pucharu Polski z Puszczą Niepołomice strzelił swojego jedynego gola. Jego gra zaowocowała transferem definitywnym i związał się z Górnikiem Łęczna kontraktem do końca czerwca 2027 roku.

– Dziękuje Bogu za to że mam takich rodziców. Zrobili oni dla mnie wszystko co tylko mogli i to właśnie dzięki nim dziś jestem właśnie w tym miejscu. Bardzo im za to z tego miejsca chce podziękować. Cieszę się z tego powodu, że udało nam się porozumieć z Górnikiem i podpisać nowy kontrakt. Mam nadzieje że pokaże jeszcze wyższy poziom niż dotychczas. – powiedział Ahmedow w pierwszej rozmowie po podpisaniu umowy z oficjalną stroną klubową.

Do Łęcznej przez Uzbekistan i niższe ligi

Bekzod Akhmedov nie jest odosobnionym przypadkiem piłkarza z Uzbekistanu, który trafił do lubelskich drużyn z niższych klas rozgrywkowych. Po grze w ojczyźnie wiosną 2022 roku został nowym piłkarzem Janowianki Janów Lubelski. Przed dołączeniem do Górnika Łęczna notował też występy w Avii Świdnik i Karpatach Krosno.

Najbardziej znanym jego rodakiem, który grał na polskich boiskach jest Jasur Jakszibojew. Mimo przeszłości w Lidze Mistrzów i bramce na Estadio Santiago Bernabeu przeciwko samemu Realowi Madryt, jego przygoda z warszawską Legią zakończyła się kompletnym niepowodzeniem i to mimo mówiącego po rosyjsku ówczesnego trenera drużyny, Czesława Michniewicza.

Jak nie trudno się domyślić do publicznej wiadomości nie została podana kwota za jaką 24-latek został wykupiony przez jedenastą drużynę Betclic 1. Ligi. Można tylko przypuszczać, że dla Górnika Łęczna nie była to duża kwota, z kolei dla czwartoligowej Janowianki Janów Lubelski to solidny zastrzyk gotówki do budżetu. Klub ten po 18 meczach zajmuje siódme miejsce i nie ma zbytnich szans, by odrobić 17 punktów straty do Stali Kraśnik, która jest na najlepszej drodze do wywalczenia awansu na wyższy szczebel rozgrywek.

