Eintracht bez kapitana do końca sezonu

W połowie marca Eintracht Frankfurt potwierdził, że kontuzji golenia doznał bramkarz Kevin Trapp. Wówczas prognozy sugerowały około trzytygodniową przerwę od gry w piłkę. Na nieszczęście „Orłów” golkiper podczas niedawnego treningu nabawił się… tego samego urazu. To oznacza złą informację.

Eintracht bez kapitana

Kevin Trapp to bez wątpienia jeden z największych przegranych drugiej części sezonu 2024/25. W połowie marca bieżącego roku kapitan „Orłów” doznał kontuzji kości goleniowej, wskutek czego miał pauzować około trzech tygodni. Rehabilitacja oraz proces leczenia reprezentanta Niemiec przebiegały bardzo pomyślnie i stopniowo zwiększał on obciążenie treningowe. Na nieszczęście Dino Toppmoellera, podczas niedawnego treningu w ramach przygotowań do boju z Werderem Brema, bramkarz po raz kolejny nabawił się tej samej kontuzji…

Zostało to oficjalnie potwierdzone przez ww. szkoleniowca – w związku z tym Eintracht Frankfurt po raz kolejny będzie zmuszony radzić sobie bez swojego kapitana. Tym razem ani trener, ani klub, nie poinformowali o tym, jak długo potrwa tym razem przerwa zawodnika.

− Kevin zauważył ostatnio, podczas gry na pełnowymiarowym boisku, że wciąż ma problemy. W związku z tym na razie nie zagra w Bremie. Kaua wróci do bramki. Ale Eintracht potrzebuje każdego. Dla nas ma to sens tylko wtedy, gdy jest w 100 procentach sprawny. Nie mogę powiedzieć, kiedy to nastąpi, a sezon nie jest już taki długi. Nie jestem w stanie określić, jak długo to potrwa. To bardzo ciężkie pytanie – skomentował tajemniczo trener Dino Toppmoeller.

Nieoficjalnie mówi się już, że sezon 2024/25 dobiegł finalnie końca dla Kevina Trappa, dlatego też Eintracht będzie już polegać do końca rundy wiosennej na młodym, lecz jakże utalentowanym Santosie, który ma za sobą wiele przekonujących występów w bramce „Orłów”, kiedy to zastępował już Kevina w przeszłości.

W meczu ligowym z Bayernem zwłaszcza Brazylijczyk rozegrał fenomenalne zawody, broniąc rekordową liczbę strzałów. Według dziennikarzy „Bilda” powrót Trappa na końcówkę sezonu byłby wręcz „cudem”, dlatego też fani przestali się już łudzić i pogodzili się z losem. Trapp ostatni raz zagrał 9 marca w przegranym meczu z Unionem Berlin. Później broniłjuż KAua Santos – kolejno w spotkaniach z Ajaksem (4:1), VfL Bochum (3:1) oraz VfB Stuttgart.

Eintracht pożegna Trappa?

Obecna umowa Kevina Trappa jest ważna do końca czerwca 2026 roku, ale póki co Eintracht nie podjął jeszcze żadnej decyzji. Co prawda kontrakt zawiera zapis o opcji jego przedłużenia o jeden rok, lecz nikt tak naprawdę nie wie, jakie warunki powinny zostać spełnione. Nieoficjalnie pojawiają się pierwsze głosy, że Niemiec nie otrzyma nowej umowy.

Przed kontuzją znów pojawiło się wiele negatywnych komentarzy w stronę reprezentanta „Die Mannschaft”. Na domiar wszystkiego problemy zdrowotne bramkarza podają w wątpliwość jego dalszą przydatność w zespole, a utalentowany Kaua Santos zdołał już wypracować sobie bardzo dobrą opinię w Niemczech i dobrymi występami podbił serca kibiców z Frankfurtu. Jesienią także zastępował on Trappa – właśnie wtedy rozegrał fenomenalne zawody z Bayernem, a równie świetne z Besiktasem (mimo dziecinnego błędu) i Borussią Moenchengladbach.

