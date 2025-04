Betclic 2. Liga: Drugie w tej rundzie zwolnienie trenera. Fatalny dorobek punktowy wiosną

Po raz drugi w rundzie wiosennej tego sezonu Betclic 2. Ligi doszło do zmiany na stanowisku trenera. Z pracą pożegnał się szkoleniowiec jednej z dwóch najgorzej punktujących po przerwie zimowej drużyn. Co więcej, w sześciu ostatnich meczach jego były już zespół poniósł aż pięć porażek.

Trener klubu Betclic 2. Ligi zwolniony

Równo dwa tygodnie przed pierwszą rocznicą przejęcia seniorskiej drużyny z funkcją trenera KKS-u Kalisz pożegnał się Marcin Woźniak. To drugie po przerwie zimowej zwolnienie szkoleniowca w Betclic 2. Lidze. Przed miesiącem, po serii dziesięciu kolejnych ligowych meczów bez wygranej, Olimpia Grudziądz rozstała się z Grzegorzem Nicińskim.

Od tego czasu Olimpia zdobyła 10 punktów na 12 możliwych – po drodze zresztą pokonując KKS na wyjeździe 1:0 – dzięki czemu wydostała się ze strefy zagrożonej spadkiem do Betclic 3. Ligi. Być może efekt nowej miotły zadziała także w Kaliszu, bowiem w rundzie wiosennej jest to ex aequo wraz ze Skrą Częstochowa najgorzej punktująca drużyna.

W siedmiu meczach KKS zdobył zaledwie sześć punktów na 18 możliwych, ponosząc przy tym aż pięć porażek. Boiskowo zaś kaliszanie wywalczyli zaledwie trzy punkty, bowiem zwycięstwo z Wisłą Puławy przyznano im przy „zielonym stoliku”. Z powodu zawieszonej licencji Wisła nie mogła przystąpić do tego meczu, więc przyznano walkowera na jej niekorzyść.

Słaba forma, ale baraże wciąż w zasięgu

De facto więc KKS rozegrał wiosną sześć meczów, a pięć z nich przegrał. Jedyne punkty obchodzący w tym roku stulecie klub wywalczył cztery kolejki temu za sprawą wygranej 1:0 w Sosnowcu z Zagłębiem. Mimo tak drastycznego spadku formy po przerwie zimowej kaliszanie osunęli się tylko o jedną pozycję w tabeli Betclic 2. Ligi.

Są aktualnie na ósmym miejscu, a do strefy barażowej wciąż tracą tylko dwa punkty. Do końca sezonu zasadniczego pozostaje im do rozegrania osiem meczów, z czego pięć u siebie, co paradoksalnie może działać na ich niekorzyść. KKS jest bowiem czwartą najgorzej w tym sezonie Betclic 2. Ligi punktującą u siebie drużyną. W 12 domowych meczach „Duma Kalisza” wywalczyła bowiem zaledwie 14 punktów.

Znacznie lepiej piłkarze z południa Wielkopolski radzą sobie na wyjeździe, bowiem tylko trzy ekipy zdobyły od nich więcej punktów w delegacji. Na terenie rywali KKS zgarnął bowiem 21 punktów w 14 meczach. Najbliższe spotkanie, już pod wodzą Michała Gościniaka (dotychczasowego asystenta Woźniaka), kaliszanie również rozegrają na wyjeździe.

(screen KKS Kalisz / Instagram)

Na otwarcie 27. kolejki Betclic 2. Ligi ubiegłoroczny finalista baraży o awans na zaplecze PKO BP Ekstraklasy zmierzy się w Lubinie z rezerwami Zagłębia. Ze względu na Święta Wielkanocne to spotkanie – jak i zresztą pięć z pozostałych ośmiu meczów – odbędzie się w czwartek 17 kwietnia. Pierwszy gwizdek na boisku położonym tuż obok stadionu „Miedziowych” wybrzmi już o godzinie 14:00.

fot. PressFocus