Kolejny mecz Serie A zostanie przełożony. Powodem śmierć członka sztabu

W Serie A i nie tylko sporo ostatnio meczów było przełożonych. Żałoba narodowa po śmierci papieża Franciszka spowodowała niemałe zamieszanie choćby w zakresie organizacji meczów piłkarskich. Po takowym w kontekście meczu Interu z Romą w dzień pogrzebu zmarłego już papieża, doszło teraz do kolejnej smutnej chwili. Zmarł nieoczekiwanie fizjoterapeuta Lecce.

Śmierć wieloletniego członka sztabu Lecce

Dopiero co mieliśmy sytuację z przełożeniem bardzo wielu meczów we włoskiej piłce. Powodem była śmierć w Poniedziałek Wielkanocny sługi Bożego papieża Franciszka, który zmarł o 7.35 rano z powodu udaru. Dokładnie cztery mecze Serie A oraz wiele innych spotkań Primavery czy niższych klas rozgrywkowych zostało przesuniętych na inny termin. Włoska elita rozegrała swoje zaległości w środę 23 kwietnia.

Tym razem dość niespodziewanie nadeszły tragiczne wieści z obozu Lecce przed meczem z Atalantą. W ośrodku w Coccaglio niedaleko Brescii (region Lombardia) gorzej się poczuł i zmarł fizjoterapeuta pierwszej drużyny. Według informacji „Cronache di Spogliatoio” zmarł on 23 kwietnia wieczorem. Znaleziono go martwego w jego pokoju hotelowym. Fiorita zawsze pracował już od wczesnych godzin porannych. Brak odpowiedzi na telefony zaniepokoił wszystkich, dopiero później siłą otworzono drzwi do pokoju hotelowego fizjoterapeuty.

Oto oświadczenie klubu:

– Głęboko wstrząśnięty klub US Lecce ogłasza, że ​​Graziano Fiorita niespodziewanie zmarł. Fizjoterapeuta, który od ponad 20 lat współpracuje z żółto-czerwonymi, był z zespołem w ośrodku wypoczynkowym w Coccaglio. Zespół natychmiast wróci do Lecce, ponieważ jutrzejszy mecz z Atalantą zostanie przełożony. W tej chwili głębokiego bólu i całkowitego niedowierzania, w której jakiekolwiek słowa są zbędne, klub może jedynie zebrać się wokół jego żony Azzurry i jego dzieci: Caroliny, Davide, Nicolò i Riccardo, jego matki Franceski i całej rodziny.

Klub jest wstrząśnięty, ponieważ Graziano Fiorita był tu… zawsze. Miał bardzo dobre, wręcz braterskie relacje z zawodnikami, dlatego ci także są załamani. Przez ponad 20 lat pracował w sztabie, kontynuując rodzinną tradycję. Zaczął pracować w Lecce, gdy był bardzo młody, w 1999 roku. Wcześniej jego ojciec Fernando był masażystą w tym samym klubie przez około 10 lat. Zmarł on w czerwcu 2023 roku.

Nie pierwsza tragedia przed meczem Atalanty

Kondolencje w związku z tą tragedią złożyło już wiele klubów Serie A. Spotkanie ma się odbyć nie 25, a 27 kwietnia w niedzielę o godzinie 20:45. Sytuacja ta jest bardzo podobna do tej sprzed roku. Wtedy to przed spotkaniem Fiorentiny z Atalantą doszło do rozległego zawału serca u Joe Barone – dyrektora klubu z Toskanii. Po kilkudziesięciu godzinach walki i zaangażowaniu dr Alberto Zangrillo, znanego fachowca znad Tybru, który był zaufanym medykiem Silvio Berlusconiego, Barone zmarł. Mecz rozegrano… po zakończeniu całego sezonu.

Lecce zajmuje aktualnie 17. miejsce w ligowej tabeli i nad sąsiadującą Venezią ma dwa oczka przewagi. Do końca sezonu pozostało pięć spotkań. „Salentini” to drużyna, w której gra Filip Marchwiński. Polak jednak nie może liczyć w tym sezonie na zbyt dużą liczbę minut. Od kilku miesięcy leczy zerwane więzadła – przed kontuzją i tak niewiele grał.

Fot. PressFocus