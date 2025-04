Evra wchodzi do MMA. Chce zawalczyć z wybitnym napastnikiem

Patrice Evra wiele w piłce nożnej wygrał. Trafił on na ostatnie lata sir Aleksa Fergusona w Manchesterze United, a także na złotą erę Juventusu po jego powrocie z Serie B. W AS Monaco zagrał też w finale Ligi Mistrzów. Teraz przyszła pora na to, aby spróbować sił w MMA. Jego debiut będzie miał miejsce w zacnym miejscu. Ex piłkarzowi marzy się w przyszłości starcie ze znanym rywalem z boisk.

Evra w MMA – on też kocha tę grę!

Patrice Evra ma przed sobą nowe wyzwanie. 43-letni były boczny obrońca m. in. Manchesteru United, Juventusu i AS Monaco zamieni boisko na klatkę. Professional Fighters League ogłosiło bowiem, że były piłkarz będzie mieć swoją pierwszą profesjonalną walkę.

Wszystko to odbędzie się 23 maja w paryskiej Accor Arenie (sponsorska nazwa legendarnej Hali Bercy). Były znakomity zawodnik zrealizuje w ten sposób jedno ze swoich marzeń. Nie wiadomo jeszcze kto będzie jego rywalem. Wiadomo jednak z kim Evra chciałby zawalczyć.

– Myślę, że na tym etapie powinniście wiedzieć, uwielbiam też ten sport! Grałem na największych scenach świata, wygrałem wszystkie prestiżowe trofea, ale PFL Europe w Paryżu będzie dla mnie wyjątkowym wieczorem. Trenowałem przez lata z najlepszymi na świecie i także oni powiedzą, że jestem gotowy. Będę robić show w Accor Arenie 23 maja, przyjdźcie zobaczyć. Pytali mnie z kim chciałbym się zmierzyć – powiedziałem: Luisem Suarezem. Zapłaciłbym z własnej kieszeni, nawet mógłby mnie ugryźć.

Patrice Evra i Luis Suarez mieli zaszłości od czasów gry w Premier League. W 2011 Urugwajczyk został ukarany ośmiomeczowym zawieszeniem za rasizm wobec Evry. Francuz powiedział wtedy: – Nie ma miejsca na takie zachowania w futbolu.

Przy kolejnym spotkaniu, Suarez nie podał rękę rywalowi, czym zdenerwował obrońcę. Finalista Ligi Mistrzów z 2015 roku był wtedy bardzo wkurzony, ale finalnie nic głupiego. Sam przyznał wtedy, że był z siebie dumny, że nie przekroczył żadnej granicy.

Suarez z kolei w swojej karierze wielokrotnie był przedmiotem kontrowersji. Trzykrotnie w swojej karierze ugryzł swoich rywali – Otmana Bakkala z PSV, Branislava Ivanovicia z Chelsea oraz na MŚ 2014 Giorgio Chielliniego. Za ten ostatni występek otrzymał 8 miesięcy zawieszenia w kadrze.

MMA a byli piłkarze

Sporty walki stają się coraz bardziej popularne wśród byłych piłkarzy. Na polskim podwórku szlaki przecierał Piotra Świerczewski. Bili się też w oktagonie Tomasz Hajto i Jakub Wawrzyniak. Każdy z ww. to były reprezentant Polski.

Nie tak dawno spekulowało się o tym, że były piłkarz Manchesteru United Phil Bardsley chce spróbować w Misfits Boxing. To angielska wersja walk typu freakfight. To właśnie Bardsley był „powodem” cieszynki Wayne’a Rooneya, w której to legenda klubu z Old Trafford imitowała otrzymanie bokserskiego nokautu.

W Anglii sporo plotek było też dotyczących występu w tego typu gali przez Wayne’a Bridge’a, jednak dwa dni po ogłoszeniu swojej walki wycofał się z udziału.

Fot. PressFocus