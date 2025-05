Wyróżnienia 35. kolejki Serie A

W Serie A zbliża się koniec sezonu, a drużyny jakby znów miały problemy ze strzelaniem. Tylko trzy ekipy trafiły do siatki dwa lub więcej razy. Udinese przerwało passę siedmiu meczów bez wygranej, Como wygrało piąty raz z rzędu, a Milan nie traci nadziei na wywalczenie pucharów przez ligę. Oto wyróżnienia 35. serii spotkań na Półwyspie Apenińskim.

Najlepszy piłkarz kolejki – Rafael Leao (AC Milan)

25-letni skrzydłowy z okolic Lizbony to jedna z największych gwiazd ligi włoskiej. Ciężko jednak chwalić go za aktualny sezon, bowiem jest bardzo nierówny i nie sprawia on takiej wizualnej przyjemności z oglądania jak zwykle. Oczywiście, w oczach niektórych nadrabia on niezłymi statystykami, ale jak to się czasem mówi „jak ktoś w piłkarskiej dyskusji nie ma argumentów, ten sięga po statystyki”. Tak jest w tym przypadku.

Wpływ Leao w wygraną w Genui jest jednak niezaprzeczalny. Portugalczyk w ostatnim meczu ostatniej kolejki Serie A wszedł z ławki, bowiem urazu doznał Youssouf Fofana. Leao w drugiej połowie na dobrą sprawę miał ogromny wpływ na wynik spotkania. Najpierw wyrównał, a po dwóch minutach zaliczył asystę przy samobójczym golu Mortena Frendrupa.

Milan ma obecnie 57 punktów i zbliżył się do ósmej Fiorentiny na dwa oczka. TOP 8 na koniec sezonu oznacza rozpoczęcie Pucharu Włoch od fazy 1/8 finału, a jego brak – start w krajowym pucharze od wczesnej, jesiennej fazy rozgrywek. Jest więc o co walczyć!

Gol kolejki – Kike Perez (Venezia) vs Torino

W tej kolejce padło raptem 19 bramek, ale takich które można wyróżnić… zwyczajnie nie było. Warto docenić uderzenie z rzutu wolnego Giacomo Raspadoriego z SSC Napoli w starciu z Lecce, ale tym razem zdecydowaliśmy się wyróżnić w tej kolejce Serie A gola, który po prostu „ma to coś w sobie”.

Kike Perez przybył zimą z Realu Valladolid, a więc z klubu zagrożonego spadkiem trafił do Venezii… zagrożonej spadkiem. Mimo to, był to dobrze zainwestowany 1 milion euro przez klub z Serie A. Hiszpan wiosną jest jednym z najlepszych piłkarzy klubu z miasta kojarzonego z wyjątkowymi miejskimi kanałami.

Real Valladolid spadł najszybciej w swojej historii z La Liga, a Perez… z Torino zanotował pierwsze trafienie w Serie A i wciąż może się utrzymać – Hiszpan wybrał więc dobrze. Perez otrzymał piłkę przed polem karnym i zdecydował się na zryw. Pomógł mu mocno Christian Gytkjaer, który wziął na siebie jednego z obrońców, czym znacznie ułatwił Hiszpanowi powodzenie całej akcji. Perez skrzętnie wdarł się między trójkę ludzi, korzystając też z nieudolności Guillermo Maripana. Zbiegł na skraj pola karnego i pokonał Milinkovicia-Savicia po bliższym słupku.

W Serie A nie jest to takie proste, aby tak zabawić się z obroną piemontczyków, bowiem drużyna ta znana jest z defensywnego monolitu, a jej serbski bramkarz (łączony z powrotem do Manchesteru United) ma ponownie znakomity procent obronionych uderzeń (okolice 78 procent). Venezia wciąż walczy o utrzymanie i liczy na to, aby to Lecce było po 38 kolejkach drużyną na 18. miejscu. Wenecjanie rzadko przegrywają.

Młody piłkarz kolejki – Kristjan Asllani

Regularnie miewamy problem z tym, aby w kategorii piłkarzy mających maksymalnie 23 lata umieścić tu kogoś, ale takiego problemu jak w tej kolejce nie mieliśmy od dawna. Na szczęście z pomocą przyszedł Kristjan Asllani. Jeśli chodzi o pomocników Interu w tym sezonie to Asllani w Serie A głównie odstaje poziomem od trójki stałych wybrańców Simone Inzaghiego, czyli Nicolo Barelli, Hakana Calhanoglu oraz Henricha Mchitarjana, ale pokazuje nieco więcej od Davide Frattesiego czy Piotra Zielińskiego.

Mecz z Hellasem ułożył się bardzo po myśli Albańczyka. Wykorzystał rzut karny, który był jedynym trafieniem tego spotkania. Aż 10 z jego 13 długich podań było celnych, wygrał 100 procent swoich pojedynków. Kilka z platform statystycznych wybrało go MVP meczu. Inter ciągle traci trzy oczka do SSC Napoli, więc walka na trzy kolejki do końca nadal trwa, ale Inter nie ma już miejsca na dalsze pomyłki – w przeciwieństwie do „Partenopeich”, którzy mogą sobie pozwolić na jeden remis.

Mecz 35. kolejki Serie A – Bologna vs Juventus 1:1

Mecz na Stadio Renato Dall’Ara był tym, które można nazwać za sześć punktów. Aktualny finalista Pucharu Włoch z jeszcze urzędującym triumfatorem, w dodatku obie ekipy walczące o miejsce w Lidze Mistrzów. Nie popisał się Łukasz Skorupski, który uderzenie Khephrena Thurama wpuścił pod ręką.

Bologna mogła, a może nawet i powinna była dostać rzut karny, ale arbiter Daniele Doveri stwierdził inaczej – uznano to jako faul jeden z wielu. Mimo wszystko Weston McKennie bardzo dużo zaryzykował, bowiem Remo Freuler upadł dość naturalnie czując obok siebie kontakt ze strony rywala. Gospodarze groźni byli po stałych fragmentach gry, a Juventus kompaktowo i dzielnie bronił się przed atakami bolończyków.

Podopieczni Igora Tudora nie wytrzymali i Remo Freuler wyrównał stan meczu. To był jego czwarty gol w karierze z Juventusem, co jest w CV 33-latka rekordem pod kątem trafiania przeciwko jednej drużynie. „Stara Dama” chciała dowieźć wygraną, ale to się nie udało. To była świetna nowina dla rzymskich ekip, który solidarnie wygrały w tej kolejce (i obie po 1:0). Juventus jak i Bologna nie powiększyły więc liczby porażek w lidze, solidarnie poprzestając na odpowiednio czterech i pięciu (w przypadku bolończyków to wynik imponujący).

Sensacja kolejki – Przełamanie Charlesa De Ketelaere

De Ketelaere grając w Serie A w Milanie miał bardzo obiecujący początek, ale później do gry weszły: stres z racji licznej widowni w Mediolanie, spirala negatywnych zdarzeń i prostych pomyłek. Ciężko inaczej nazwać choćby nietrafienie w piłkę z Monzą mając połowę bramki pustą. Co prawda w klubie z Mediolanu zagrał łącznie 42-krotnie, ale miał tylko jedną asystę i notował całkiem sporo krótkich bezbarwnych epizodów z ławki.

Stefano Pioli nie przejmował się totalnie faktem, że był to najdroższy zakup letniego okna 2022 roku (i w sumie dobrze, bowiem Brahim Diaz wtedy prezentował się po prostu lepiej).Trzeba więc było szukać miejsca, w którym piłkarz odkryje się na nowo. Znalazł je niedaleko… w Bergamo. W Serie A Belg zaliczył znaczny progres w kampanii 2023/24, choć po golu w 1. kolejce czekał potem na kolejne ligowe trafienie… 13 meczów.

Podczas drugiego sezonu w Bergamo jednak, De Ketelaere znów zaciął się na dobre. Od początku 2025 roku we wszystkich rozgrywkach zanotował raptem gola i asystę – wszystko to w styczniowym meczu Ligi Mistrzów ze Sturmem Graz. 16 meczów w lidze bez gola lub asysty to dla ofensywnego piłkarza wynik skandaliczny. Z pomocą przyszła najbardziej komiczna drużyna ligi – wyżej już wymieniona Monza.

Po 23 minutach Belg miał dwa trafienia. Przy pierwszym (w 12. minucie) znakomicie ograł obrońców, a przy drugim – skorzystał z prezentu, bowiem… po prostu dołożył nogę w momencie, gdy dwaj obrońcy nie byli zdecydowani na kolejny manewr do wykonania. Belg trafił więc po raz pierwszy do siatki w lidze w 2025 roku dopiero w swoim 16. meczu. Ostatnim razem trafił na wygraną w meczu z Empoli w grudniu 2024. Wtedy też zanotował dublet.

Atalanta wygrała gładko 4:0 i mimo pięciu punktów nad kolejnym zespołem oraz piątą drużyną tabeli nie może być jeszcze pewna udziału w Lidze Mistrzów. Monza po 35. kolejce stała się oficjalnie pierwszym spadkowiczem.

Tabela i podsumowanie wyników 35. kolejki Serie A

Wyniki 35. kolejki Serie A (2-5 maja):

Torino – Venezia 1:1

Parma – Como 0:1

Cagliari – Udinese 1:2

Lecce – Napoli 0:1

Inter – Hellas 1:0

Empoli – Lazio 0:1

Monza – Atalanta 0:4

Roma – Fiorentina 1:0

Bologna – Juventus 1:1

Genoa – Milan 1:2