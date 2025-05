Carlo Ancelotti kompletuje sztab. Chce współpracować z legendą

Wraz z końcem trwającego sezonu Carlo Ancelotti rozstanie się z Realem Madryt i rozpocznie pracę z reprezentacją Brazylii. Celem włoskiego szkoleniowca jest przygotowanie „Canarinhos” do mundialu w 2026 roku, a do tej sztuki będzie on potrzebował mocnego sztabu. Jak podało brazylijskie „CNN”, Ancelotti chciałby współpracować z legendą, którą w przeszłości prowadził jako zawodnika.

Ancelotti poprowadzi Brazylię

Telenowela z Carlo Ancelottim i brazylijską federacją w rolach głównych trwała naprawdę długo. Na początku wydawało się, że Włoch bez większych kłopotów obejmie reprezentację, rozpoczynając pracę już przy okazji czerwcowego zgrupowania i meczów w ramach eliminacji do MŚ 2026 przeciwko kadrom Ekwadoru i Paragwaju. Spotkania te przewidziane są na kolejno 6 i 11 czerwca bieżącego roku.

I wtedy do gry wkroczył jeszcze wciąż obecny pracodawca Ancelottiego, czyli Florentino Perez. Jak podawała bowiem hiszpańska prasa, prezydent Realu Madryt chciał, aby 65-latek poprowadził „Królewskich” jeszcze podczas zbliżających się Klubowych Mistrzostw Świata FIFA, zaplanowanych na przełom czerwca i lipca. Taki konflikt interesów spowodował, że brazylijska CBF zaczęła patrzeć na Ancelottiego z coraz większą podejrzliwością i niecierpliwością – „Canarinhos” po klęsce z Argentyną 1:4 zwolnili Dorivala Juniora i są w wielkim kryzysie. Potrzebowali następcy natychmiast.

Ostatecznie jednak, co podał Fabrizio Romano, Ancelotti doszedł do porozumienia z Perezem, który w myślach układa już sobie współpracę z przyszłym trenerem Realu – Xabim Alonso. Ekipę Realu Madryt na KMŚ w trybie awaryjnym poprowadzić ma Argentyńczyk Santiago Solari. Włoch natomiast będzie mógł podjąć się pracy już pod koniec maja, poznać kadrę i wysłać pierwsze powołania na czerwcowe mecze. Brazylia ma szczęście z powodu powiększenia liczby drużyn na mundialu – wobec tego jej kryzys i kiepska forma (bilans 6-3-5) nie sprawi, że nie awansuje do mundialu. Wystarczy być w TOP6.

W sztabie nie zabraknie gwiazdy

Ancelotti poważnie traktuje zbliżającą się przygodę na ławce trenerskiej reprezentacji Brazylii i chce jak najlepiej przygotować zespół na wspomniany już mundial w 2026 roku, gdzie brylować może między innymi jego podopieczny z Madrytu Vinicius Junior, czy – do tej pory rywal – Raphinha z FC Barcelony. Hiszpańskie media podają, że pierwszą konsultację ze skrzydłowym „Dumy Katalonii” dotyczącą reprezentacji odbył już po finale Pucharu Króla, gdzie po dogrywce Real uległ FC Barcelonie 2:3.

Trener musi wyznaczyć dwóch byłych brazylijskich piłkarzy, którzy będą pełnić funkcję asystentów i pośredniczyć w relacjach z CBF. Ancelotti już kompletuje sztab, a ważną postacią w brazylijskim uniwersum Ancelottiego ma być Kaka. Tak, tak – ten legendarny Kaka z AC Milanu i Realu Madryt, wielka gwiazda „Canarinhos” i całego futbolu sprzed ok. 15 lat. Powołując się na brazylijskie „CNN”, Włoch widzi go w swoim sztabie szkoleniowym jako swojego asystenta.

Ważną rolę w tejże współpracy grać może szczególna relacja między zainteresowanymi, ponieważ w przeszłości Ancelotti trenował Kakę w AC Milanie. To właśnie pod okiem Carletto Brazylijczyk świętował największe sukcesy na boisku. Pod wodzą włoskiego trenera pomocnik wygrał między innymi Ligę Mistrzów w sezonie 2006/2007 oraz w tym samym roku sięgnął po Złotą Piłkę.

Wątpliwości budzić może jednak fakt, że Kaka do tej pory nie pracował jeszcze jako trener. Po karierze, zakończonej w 2014 roku, był ambasadorem FIFA, pracował jako ekspert telewizyjny. Kurs trenerski umożliwiający mu podjęcie pracy u boku Ancelottiego ukończył w 2022 roku. Jak donosi dziennikarz Benjamin Back ze wspomnianego „CNN Brasil”, Ancelotti już kontaktował się w tej sprawie ze swoim byłym podopiecznym.

fot. PressFocus