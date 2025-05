Piłkarz Ligue 1 nie chce wziąć udziału w kampanii LGBTQ… trzeci raz z rzędu

Mostafa Mohamed jest muzułmaninem i pochodzi z Egiptu. Postanowił, że nie weźmie udziału w meczu ostatniej kolejki z Montpellier, ponieważ wspieranie kampanii LGBTQ i noszenie tęczowych opasek jest niezgodne z jego przekonaniami i kulturą.

Piłkarz Ligue 1 nie założy tęczowej opaski

Mostafa Mohamed to 27-letni napastnik, który już trzeci sezon gra w Nantes FC. Jest tam od dłuższego czasu podstawowym wyborem, czego dowodem są liczby – niemal 2000 minut i osiem bramek w sezonie 2022/23 oraz ponad 2000 minut i osiem bramek w 2023/24. W tym jest trochę gorzej, bo nie zawsze łapie się do podstawowej jedenastki. Aż ponad 15 razy wchodził z ławki w Ligue 1. Zawsze jednak swoje minuty dostaje, czego efektem jest 30 ligowych spotkań. Strzelił pięć goli i na tym się na pewno jego licznik zatrzyma, bo w ostatniej kolejce na pewno nie zagra.

Nie jest jednak kontuzjowany. Co roku Ligue 1 organizuje dzień poświęcony walce z homofobią. Podczas tego dnia zawodnicy noszą specjalne tęczowe opaski, a na koszulkach znajdują się dodatkowe hasła. Niektórzy mają takie przekonania, że nie chcą brać w tym udziału. To nie pierwszy raz, gdy ten piłkarz Ligue 1 działa w ten sposób. Co roku przez ostatnie trzy lata znajdował się w centrum z powodu odmowy pojawienia się na boiskach Ligue 1 podczas dni poświęconych walce z homofobią.

Zostanie ukarany

Mohamed pozostał w Loire-Atlantique. Trener Antoine Kombouare podczas konferencji prasowej przed meczem stwierdził, że jego gracz miał „drobny problem mięśniowy”. Francuskie media już to jednak przerabiały z tym piłkarzem, dlatego nie dały się nabrać. Jak ujawnił „RMC”, Mohamed po prostu odmówił gry. „L’Equipe” podaje, że zostanie on ukarany grzywną przez Nantes. Zostanie ona przekazana na rzecz charytatywnego stowarzyszenia.

W 2023 roku wyjaśnił swoje przekonania w wiadomości na portalach społecznościowych:

– Dziś nie brałem udziału w meczu Tuluza – Nantes. Nie chcę w ogóle wywoływać kontrowersji, ale muszę ujawnić swoje stanowisko. Szacunek dla różnic oznacza szacunek dla innych, szacunek dla siebie, szacunek dla tego, co będzie dzielone i co pozostanie inne. Szanuję wszystkie różnice. Szanuję wszystkie przekonania i wierzenia. Ten szacunek rozciąga się na innych, ale obejmuje również szacunek dla moich osobistych przekonań. Biorąc pod uwagę moje korzenie, moją kulturę, znaczenie moich przekonań i wierzeń, nie mogłem wziąć udziału w tej kampanii. Mam nadzieję, że moja decyzja zostanie uszanowana, podobnie jak moje życzenie, aby nie kłócić się o to i że wszyscy będą traktowani z szacunkiem.

W przeszłości Mohamed miał już problem i nie chce tego powtórzyć. Obawia się represji wobec swojej rodziny i bliskich w Egipcie. W 2023 roku trener Antoine Kombouare poprosił muzułmanów, aby przerwali post w dniu meczu, bo w przeciwnym razie nie zagrają. Algierczyk Jaouen Hadjam odmówił i nie znalazł się w składzie. Mostafa Mohamed przerywał post w dni meczowe, ale wtedy w Egipcie jego rodzina znalazła się pod presją. Rozmawiał o tym z klubem w tym kontekście, aby uzasadnić swoją odmowę gry w okresie walki z homofobią.

Nantes nie wygrało pięciu meczów z rzędu i walczy o utrzymanie w Ligue 1. Musi pokonać czerwoną latarnię ligi – Montpellier, żeby obronić 15. pozycję i nie oglądać się za plecy.

Fot. PressFocus