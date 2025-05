Nagelsmann podał kadrę na Ligę Narodów. Są zaskoczenia i jedno świadome pominięcie

Julian Nagelsmann zgodnie z zapowiedziami niemieckiej prasy, w czwartkowe popołudnie ogłosił oficjalną kadrę, którą powołał na nadchodzący Final Four Ligi Narodów UEFA. Do ekipy „Die Mannschaft” wraca przede wszystkim Marc-André ter Stegen, który znów ma występować jako „jedynka”. Ponadto nie obyło się bez zaskakujących powołań – mowa chociażby o Nicku Woltemade, który miał pierwotnie pomóc kolegom na EURO U-21.

Nagelsmann potwierdził kadrę na Ligę Narodów

Już na początku czerwca emocje ponownie sięgną zenitu w piłce reprezentacyjnej – wtedy to nastąpi kolejny Final Four Ligi Narodów UEFA, w którym to o triumf powalczą Niemcy, Francja, Holandia oraz Portugalia. W ostatnim czasie selekcjonerzy poszczególnych ekip ogłosili swoje nominacje – swoje powołania potwierdził także Julian Nagelsmann, który jest postrzegany ze swoimi podopiecznymi jako faworyt do końcowego triumfu.

W zespole „Die Mannschaft” zabraknie kilku kluczowych zawodników i filarów – mowa chociażby o kontuzjowanych Antonio Ruedigerze oraz Kaiu Havertzie. Ponadto kolegom nie pomoże na pewno Jamal Musiala, który od początku kwietnia zmaga się z poważną kontuzją. Pomocnik miał pierwotnie pomóc kolegom, ale Max Eberl poprosił selekcjonera Niemiec, aby ten nie decydował się na powołanie zawodnika, by ten mógł w spokoju odzyskać pełną sprawność i przygotować się na zbliżające się Klubowe Mistrzostwa Świata.

Jedną z najważniejszych decyzji jest z pewnością powrót Marc-Andre ter Stegena, który przypomnijmy przez wiele miesięcy borykał się z bardzo poważnym urazem kolana, przez co FC Barcelona sięgnęła po Wojciecha Szczęsnego z piłkarskiej emerytury. Co więcej Julian Nagelsmann zdołał już potwierdzić, że bramkarz Barcelony wraca jako „jedynka”.

− Zawsze podkreślałem, że Marc jest naszym numerem 1. Rozmawiałem z Hansim i powiedział on, że Marc pokazuje topowe występy i jest w topowej formie. Zagrał w dwóch meczach i prawdopodobnie zagra ponownie w niedzielę. Nie możemy się doczekać jego powrotu. To właściwa decyzja – powiedział selekcjoner Julian Nagelsmann.

− Musiala, Havertz i Ruediger… Wszyscy chcieli z nami być, co jest dobrym znakiem. Ale zdecydowałem się ich nie powoływać, mimo że jeden czy drugi mógłby zaliczyć krótki występ. Musimy myśleć o sprawnych zawodnikach i całej grupie. Musimy upewnić się, że Ci trzej zawodnicy będą w pełni sprawni na początku nowego sezonu dla Arsenalu, Realu i Bayernu, ponieważ w przyszłym roku czekają nas bardzo ważne mistrzostwa świata – dodał Nagelsmann.

Woltemade i Bischof z szansami

Oprócz stałych bywalców, selekcjoner Julian Nagelsmann zdecydował się również na dwa debiutanckie powołania – ku zaskoczeniu wybór padł na Toma Bischofa oraz Nicka Woltemade, którzy pierwotnie mieli pomóc kolegom podczas nadchodzącego EURO U-21. W przypadku Woltemade, ma on zastąpić kontuzjowanego Tima Kleindiensta, który będzie zmuszony pauzować przez wiele długich miesięcy.

Warto podkreślić, że decyzja o powołaniu obu zawodników obiła się niemałym echem – wielu fanów jest zdziwionych, ponieważ zarówno Tom, jak i Nick mogą ich zdaniem o wiele bardziej przydać się podczas mistrzostw Europy do lat dwudziestu jeden.

− Tom rozegrał bardzo dobry sezon pomimo trudnej sytuacji Hoffenheim. To bardzo obiecujący zawodnik na przyszłość. Myślę, że dobrze jest mieć go tutaj teraz i móc go przetestować. Harmonogram pozwolił nam go powołać i nadal może grać w Klubowych Mistrzostwach Świata dla Bayernu. To zasłużone, ponieważ rozegrał dobry sezon – podsumował Julian Nagelsmann.

Fot. PressFocus