Wieczysta nie będzie grała w Krakowie. „Brak przychylności Wisły”

Wieczysta Kraków wywalczyła po barażach awans do Betclic 1. Ligi i czekać ją będą derby miasta z Wisłą. Miałaby okazję dwukotnie rozegrać je na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, ale „Biała Gwiazda” okazała brak przychylności. Sprawa jest dość zagmatwana. Wieczysta opublikowała na ten temat komunikat, a Wisła na niego odpowiedziała, rozkładając temat na czynniki pierwsze.

Wieczysta zagra w Sosnowcu

Z Krakowa do Sosnowca jedzie się ok. 1h trasą A4. Taką drogę będą musieli pokonywać zawodnicy beniaminka Betclic 1. Ligi. To Zagłębiowski Park Sportowy, komercyjnie zwany ArcelorMittal Park będzie domowym obiektem Wieczystej. Skąd taka decyzja? Ano stąd, że jej arena przy ul. Chałupnika nie spełnia wymaganych standardów, a także nie udało się dojść do porozumienia z Wisłą Kraków. Jarosław Królewski wstawił screena z artykułu „sport.tvp.pl” o tytule „Wisła nie życzy sobie Wieczystej” i napisał, że sprawę tę konsultowano razem:

– Decyzja na ten temat gry @wieczysta przy #r22 została podjęta wspólnie z WK na spotkaniu z pracownikami klubu @WislaKrakowSA odpowiedzialnymi za kwestie biznesowe i infrastrukturalne. Klub przedstawił sytuację oraz możliwości – wskazując Wieczystą i jej podmiotowość jako priorytet, w tym co zostanie ustalone. Natomiast decyzja, która została podjęta jest po prostu jedyną poprawną i doskonałą dla Krakowa pod każdym względem – finansowym i biznesowym/ to znakomita okazja pokazania naszych możliwości infrastrukturalnych sezon po sezonie w Lidze Europy.

Wieczysta odpowiedziała. Walka na komunikaty

Połączmy kropki. W artykule, który wskazał Królewski redaktor Mateusz Miga pisał, że Wisła „nie życzy sobie Wieczystej”. Później Jarosław Królewski, jak to ma w zwyczaju, prostował sprawę na X, podając, że decyzja została podjęta wspólnie i była najlepszą możliwą opcją. Królewski postawił na interes własnego klubu. Niedawno jednak wstawił nawet wcześniej wspólne zdjęcie z Wojciechem Kwietniem podczas obiadu w jednej z restauracji. Wyraźnie było widać, że stosunki między panami są poprawne. Nie potrzeba było wiele czasu, a rozpoczęła się bitwa na komunikaty.

Wieczysta sprostowała informację o „wspólnej decyzji”. Zaczęła mocno, oskarżając rywala o brak przychylności i naciskanie na rezygnację, jednak zaznaczyła, że odbyło się to w spokojnej atmosferze: – Pomimo otwartości i zaangażowania ze strony Miasta Krakowa, rozmowy dotyczące możliwości korzystania z obiektu nie zakończyły się powodzeniem tylko i wyłącznie z uwagi na brak przychylności dla tego rozwiązania ze strony przedstawicieli Wisły Kraków.

– W przestrzeni publicznej pojawiły się wypowiedzi sugerujące, że decyzja o rezygnacji z gry przy ul. Reymonta została podjęta wyłącznie przez nasz Klub. Pragniemy zaznaczyć, że choć rozmowy przebiegały w uprzejmej atmosferze, to przekaz kierowany wobec nas był jednoznaczny – oczekiwano, że Wieczysta z tej lokalizacji zrezygnuje. Dziękujemy Miastu Kraków za gotowość do współpracy, życzliwość i wsparcie naszego Klubu w organizacji meczów na I-ligowym poziomie.

W Krakowie zagra Szachtar Donieck

Cała sprawa rozbija się o to, że na Stadionie im. Henryka Reymana swoje mecze chce rozgrywać Szachtar Donieck i za ten wynajem sowicie zapłacić. Jak czytamy na „TVP Sport”, właścicielem stadionu – oprócz murawy, co ważne – jest miasto, a podmiotem odpowiedzialnym za to Zarząd Infrastruktury Sportowej, który poinformował, ile oczekuje za „podnajęcie”. Jeszcze trzy tygodnie temu Wieczysta otrzymała od wspomnianego ZIS-u pozwolenie na grę na obiekcie Wisły, ale sytuacja się zmieniła i do gry wkroczył Szachtar, który wygrał Puchar Ukrainy i zagra w Lidze Europy.

Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, także informował, że to Wieczysta zrezygnowała sama, choć ta odpowiedziała we wspomnianym komunikacie, że nie miała wyjścia i wyczuła, że oczekiwano od niej rezygnacji. Na to wszystko raz jeszcze wtrąciła się Wisła Kraków, tym razem już nie słowami Jarosława Królewskiego, a oficjalnym komunikatem, który – uwaga – jest bardzo długi (poniżej wklejamy link i całość w treści). Jest tam bardzo dokładnie, razem z datami, wyjaśnione – jak po kolei wyglądały negocjacje, kiedy pojawiła się oferta i co się w tym temacie działo.

– Pierwszy kontakt przedstawicieli klubu Szachtar Donieck z Wisłą Kraków nastąpił 18.02.2025 r. Było to wstępne zapytanie dotyczące możliwości rozgrywania przez ten klub meczów w europejskich pucharach na Stadionie.

– W dniu 04.03.2025 r. klub Wieczysta Kraków zwrócił się do Wisły Kraków z oficjalną prośbą o udzielenie promesy, która została wydana 18.03.2025 r. Dwa dni później Wisła Kraków poinformowała Szachtar Donieck o tym fakcie. Po publikacji tej informacji Biała Gwiazda 30.04.2025 r. otrzymała kolejne zapytanie ze strony Szachtara Donieck, wyrażające dalsze zainteresowanie rozgrywaniem meczów na Stadionie, o czym został niezwłocznie poinformowany Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (dalej zwany ZIS). W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Wisła Kraków, po akceptacji ZIS, przedstawiła Szachtarowi Donieck wstępną ofertę finansową kompleksowej organizacji meczów z uwzględnieniem warunków koniecznych – wyrażenia zgody przez ZIS oraz Wieczystą Kraków.

– Dnia 19.05.2025 r. w krakowskim magistracie odbyło się spotkanie z władzami Miasta Krakowa dotyczące bieżącej współpracy, na którym poruszono między innymi temat zapytania ze strony Szachtara Donieck. Utrzymano również pierwszeństwo Wieczystej Kraków, co zostało potwierdzone notatką służbową z tego spotkania. Promesa dla klubu Wieczysta cały czas pozostawała w mocy.

– W dniu 23.05.2025 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Wisły Kraków oraz Wieczystej Kraków, podczas którego omawiano między innymi możliwość rozgrywania meczów przy ul. Reymonta przez zespół z Doniecka. Wieczysta Kraków miała więc priorytet w prowadzonych rozmowach, jednak po uzgodnieniach stron zapadła decyzja o kontynowaniu rozmów z Szachtarem Donieck.

– W dniu 28.05.2025 r. Wisła Kraków wznowiła rozmowy z zagranicznym klubem, a 30.05.2025 r. zwróciła się do Polskiego Związku Piłki Nożnej z prośbą o wyrażenie zgody na rozgrywanie meczów drużyny z Ukrainy w Krakowie. Wisła Kraków oraz Szachtar Donieck są na końcowym etapie prac nad ostatecznym brzemieniem umowy, która na dzień publikacji komunikatu nie została podpisana. Warto podkreślić, że wszystkie zainteresowane strony były zgodne co do korzyści dla Gminy Miejskiej Kraków i Wisły Kraków wynikających z goszczenia ukraińskiej drużyny na Stadionie, w tym w szczególności finansowych, które szacowane są na kilka milionów złotych.

– Zaniechanie rozmów i działań z potencjalnym partnerem, jakim jest Szachtar Donieck, mogłoby zostać odczytane jako działanie na szkodę obu tych podmiotów. Wówczas trwała jeszcze walka Wieczystej Kraków o awans do Betclic 1. Ligi. Beneficjentem działalności „Białej Gwiazdy”, która na co dzień rozgrywa swoje mecze na Stadionie jest przede wszystkim ZIS. Pojawiająca się możliwość zwiększenia przychodów obiektu musiała zostać poważnie rozważona. Dodatkowo, kolejny sezon europejskich pucharów przy ul. Reymonta mógłby przełożyć się między innymi na jeszcze korzystniejsze oferty dotyczące Sponsora Tytularnego Stadionu, czy też może przynieść wymierne korzyści dla lokalnej gospodarki.

– Na każdym etapie rozmów z poszczególnymi podmiotami stawiamy na przejrzystość i partnerskie podejście. Jako Klub zawsze wykazywaliśmy i stale wykazujemy otwartość i gotowość do dialogu oraz chęć wypracowania rozwiązań, mających na celu osiągnięcie porozumienia i optymalizację procesu decyzyjnego, przy zachowaniu dbałości o interes każdej ze stron.

Nie jest to proste

Nie jest to zerojedynkowa sprawa. Z jednej strony Wojciech Kwiecień cały czas pojawia się jako osoba, która może doinwestować Wisłę Kraków, bo ta jest jego wielką miłością. Szalał z radości na trybunach, gdy ta wyrównała w finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Skupia się jednak na razie na budowaniu Wieczystej, którą doprowadził już do Betclic 1. Ligi. To tam „pompuje” kasę. Wieczysta myślała, że ma obiekt domowy z głowy kilka tygodni wcześniej – po podpisaniu promesy z Wisłą.

Z boku wygląda to tak, że Jarosław Królewski zachował się nieelegancko w stosunku do Kwietnia, ale dbał przede wszystkim o interes własnego klubu, gdy pojawiła się szansa zarobienia. Właściciel Wisły utrzymuje jednak, że wszystko zostało ustalone wspólnie. Tym bardziej, że Szachtar ma nie tylko grać mecze, ale pozwolić na organizację całego wydarzenia, co wiąże się z dodatkowym zarobkiem. Piotr Potępa z „igol.pl” dowiedział się, że to nawet dodatkowe 4 miliony złotych.

Czy będzie jeszcze jakieś dodatkowe oświadczenie Wieczystej po oświadczeniu na jej oświadczenie?

Fot. PressFocus