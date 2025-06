Betis ściągnął bramkarza, który pragnął tam wrócić. Rok temu zwrócił uwagę Barcelony

Dla Alvaro Vallesa to powrót do korzeni – nowy transfer oznacza ponowną grę w barwach Betisu, którego jest wychowankiem. Choć nigdy nie zadebiutował w pierwszym zespole, to właśnie stąd w 2018 roku przeniósł się do Las Palmas. W ekipie z Wysp Kanaryjskich wypromował się na solidnego bramkarza. W sezonie 2023/2024 aż dziewięć razy zachował czyste konto w 37 meczach La Liga, zyskując opinię jednego z najlepszych golkiperów w Hiszpanii. Bilans jego obron wyniósł ok. 72%. Bardzo pomógł Las Palmas się utrzymać. W pewnym momencie interesowała się nim nawet FC Barcelona.

Nie wykorzystał swojej szansy i został… zapomniany. Przez cały rok nie grał. 27-latek pozostał w Las Palmas i jego sytuacja szybko się skomplikowała. Po odmowie przedłużenia kontraktu trafił do tzw. „Klubu Kokosa” i został odsunięty od drużyny. W lutym tego roku rozwiązano z nim umowę, a od tamtej pory pozostawał wolnym zawodnikiem. Teraz, po kilku miesiącach przerwy, Valles wreszcie znalazł nowy klub i ponownie założy koszulkę Betisu.

Jeden z najlepszych bramkarzy w La Liga miał ofertę Olympique Marsylia na stole ofertę, ale on… uparł się na Betis, który jednak nie był w stanie sprowadzić go gotówkowo. Golkiper więc się poświęcił. Marzył, by ponownie założyć zielono-białą koszulkę. Nie rozważał żadnej innej opcji i to mimo faktu, że zyskał świetną renomę. Stracił cały rok, ale zapracował na ogromny szacunek kibiców klubu, w którym się wychował.