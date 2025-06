Zagraniczne media: Raków traci kluczowego piłkarza. Nadchodzi „American dream”

Raków Częstochowa czeka rywalizacja w europejskich pucharach. Już wiadomo, że drużyna Marka Papszuna w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się ze słowacką Żyliną. Trenerowi przygotowań nie ułatwiają kontuzje, ale też potencjalne odejścia najważniejszych zawodników. Według szwedzkich mediów o krok od przenosin do klubu spod znaku Red Bulla jest dotychczasowy filar środka pola.

Coraz większe problemy Rakowa Częstochowa w linii pomocy

Od dłuższego czasu kluczową rolę w środku pola w drużynie z Częstochowy odgrywał Włądysław Kochergin. Pechowo dla Marka Papszuna w trakcie przygotowań Ukrainiec doznał poważnej kontuzji i przez wiele następnych miesięcy nie będzie gotowy, by pojawić się na boisku. Dodatkowo już wcześniej zostało ogłoszone, że po kilku latach spędzonych w Rakowie barwy klubowe zmienił Ben Lederman.

Po zakończonym wypożyczeniu na Węgry wrócił Peter Barath, bowiem wicemistrz Polski nie zdecydował się na wykup tego zawodnika. Nie należy jednak w obliczu kontuzji wykluczać powrotu piłkarza Ferencvarosu. Węgierski klub chce się przyjrzeć powracającemu zawodnikowi.

Do załatania luk powstałych w pomocy ściągnięty z Cypru został Karol Struski, jednak jak się okazuje nie będzie on jedynym koniecznym transferem do wzmocnienia rywalizacji w tym sektorze boiska. Według informacji podanych przez Daniela Kristoffersona ze szwedzkiego portalu „Aftonbladet” bardzo bliski przenosin do Stanów Zjednoczonych jest Gustav Berggren.

New York Red Bulls ma za piłkarza Rakowa Częstochowa zapłacić 15 milionów szwedzkich koron, co w przeliczeniu daje 1,35 miliona euro. Jak za takiego gracza to dość okazyjna cena, tym bardziej, że jego rodak Jesper Karlstrom do włoskiego Udinese przed rokiem przechodził za większe pieniądze.

O odejściu Berggrena było wiadomo już wcześniej

Już wcześniej Szymon Janczyk z portalu „Weszło” informował, że Szwed tego lata ma zmienić pracodawcę. Miał on rok do końca kontraktu i dla Rakowa była to ostatnia szansa, by jakkolwiek zarobić na swoim graczu. Dodatkowo między samym zawodnikiem, a władzami drugiego zespołu ostatniego sezonu Ekstraklasy była taka niepisana umowa, że Gustav Berggren dokończy rozgrywki w Częstochowie, a później klub nie będzie mu robił problemów przy zagranicznym transferze. 28-latkiem już wcześniej interesowały się kluby z Major League Soccer, a teraz wszystko wskazuje na to, że jego przenosiny za „wielką wodę” staną się faktem.

Dla jednokrotnego reprezentanta swojego kraju będzie to też doskonała okazja do wspólnej gry ze swoim rodakiem, doskonale pamiętanym z występów w niemieckim RB Lipsk – Emilem Forsbergiem. W ekipie Red Bulla z Nowego Jorku występuje także Wiktor Bogacz, ściągnięty zimą z pierwszoligowej Miedzi Legnica. Dla Gustava Berggrena ostatni sezon był najlepszy od czasu przyjazdu do Polski. W 32 spotkaniach strzelił dwa gole i zaliczył pięć asyst. Przez wielu był uważany za jednego z najlepszych pomocników w całej Ekstraklasie. Łącznie w barwach Rakowa Częstochowa zagrał 105 meczów, zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst.

Fot. PressFocus