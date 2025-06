Paris FC osłabi ligowego rywala. Druga siła Paryża na zakupach

Paris FC po mariażu rodziny Arnault z Red Bullem ma wielkie plany futbolowe. Nie od razu jednak Kraków zbudowano i… rozpoczęli na spokojnie, najpierw od awansu do Ligue 1. Teraz przyszedł czas na stopniowe ulepszanie kadry, bowiem celem jest wzmacnianie się dobrymi ligowymi graczami. Jeden z nich odbył już testy medyczne.

Paris FC zaczyna gotowanie

Moses Simon od wielu sezonów gra w FC Nantes. W dość średnio stabilnym klubie należącym do polskiego biznesmena Waldemara Kity spędził sześć lat i zdobył w tym czasie Puchar Francji 2022. Dołożył do klubowego dorobku ze swojej strony 33 trafienia oraz 38 asyst. Jego osoba jest dla pierwszej jedenastki wręcz nieoceniona. Pod kątem liczby bramek i asyst – Nigeryjczyk zanotował życiowy sezon. Teraz więc pora na coś ekscytującego w jego karierze.

Simon przeniesie się do francuskiej stolicy za kwotę siedmiu milionów euro. Odbył już testy medyczne. Dołączy on do całkiem ciekawej drużyny. Na środku ataku gra tam Jean-Philippe Krasso, który swego czasu był królem strzelców Ligue 2 w barwach Saint-Etienne. Teraz był blisko powtórzenia tego osiągnięcia, notując 17 trafień (tak jak w 2023). Eli Junior Kroupi okazał się lepszy o pięć bramek.

Paris FC w kończącym się sezonie Ligue 2 wywalczyło awans do elity po 46 latach oczekiwania. Wszystko to w rozgrywkach, w których doszło do przejęcia klubu. Odpowiedzialny jest za to syn najbogatszego Francuza, którym jest Armand Arnault, a także koncern Red Bulla. Z pomocą dużego jak na realia drugoligowe zakupu – pozyskali latem 2024 znanego z OM i Sassuolo Maxime’a Lopeza – udało się wywalczyć drugą lokatę w drugiej lidze i doprowadzić do derbów Paryża między piłkarskimi „nuworyszami”.

Derby miasta… stadionowych bliźniaków

Simon będzie drugim letnim nabytkiem paryżan. Wcześniej pozyskali już młodziutkiego wahadłowego Nhoę Sanguiego z Reims. 19-latek zagra na obydwu stronach boiska. To piłkarz z rocznika 2006, który ma już na koncie 28 spotkań w Ligue 1 i dwie asysty. Mecze w elicie paryżanie będą rozgrywać na Stade Jean Bouin położonym „rzut beretem” od Parc des Princes. Dosłownie, stadiony leżą bowiem obok siebie. Decyzję o meczach Ligue 1 na stadionie drużyny rugbystów Stade Francais ogłoszono w lutym tego roku.

Niedawno mówiło się, że Paris FC jest jednym z chętnych na Afimico Pululu. Czas pokaże, czy dojdzie do przenosin Kongijczyka do Paryża. Jagiellonia najpierw chciała sześć milionów euro, a z każdym tygodniem wydaje się, że białostoczan zadowoli kwota o dwa miliony mniejsza.

