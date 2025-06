Palermo przywitało nowego trenera. Kibicowski szał w mieście

Palermo od ośmiu lat czeka na Serie A. Napinka w mieście jest ogromna. Sycylia dawno w elicie nie widziała derbów, a co dopiero jakiejkolwiek drużyny z regionu. Ciężko bowiem oczekiwać tego od słabo położonych obecnie w hierarchii włoskiej piłki Catanii czy Messiny. Największe szanse są właśnie u „Rosanerich”. Kibice klubu z doświadczeniem 29 sezonów w Serie A, gdzie wychowało się wiele gwiazd, z pompą przywitali nowego trenera.

Palermo przywitało Inzaghiego. 2000 uradowanych ludzi w upale

Filippo Inzaghi był znacznie lepszym napastnikiem od swojego brata, ale jeśli chodzi o karierę trenerską – musi póki co uznać wyższość Simone. Nie oznacza to jednak faktu, że „Pippo” w nowym fachu jest kimś, kto sobie zupełnie nie radzi. Na koniec sezonu 2024/25 zrobił swój drugi awans do Serie A, a pierwszy od pięciu lat.

Zdecydował się on jednak na odważny manewr – powrócić, a w zasadzie pozostać w Serie B. „Super Pippo” przyjął propozycję Palermo. Będzie to czwarty sezon dla „Rosanerich” na zapleczu Serie A. Po raz ostatni grali oni jednak w elicie w 2017 roku, gdy spadli ligę niżej.

Super Pippo” Inzaghi dokonał w maju 2025 swojego trzeciego awansu w karierze. Obok drugiego awansu do Serie A, tym razem z Pisą, ma też awans z Venezią do Serie B (jednym z jego bramkarzy był Guglielmo Vicario). W sezonie 2019/20 zdominował z kolei o prawie 20 oczek nad drugim zespołem rozgrywki na drugim poziomie prowadząc Benevento. Poza tym, ma on też doświadczenie w trzech innych klubach Serie A: Milanie, Bologni oraz Salernitanie. Do tej pory – z miernym skutkiem.

Na placu przy stadionie Renzo Barbera w Palermo przywitało go 2000 ludzi i to mimo palącego słońca na Sycylii. Jego pierwsze spotkanie z nowymi dla siebie kibicami było dla „Pippo” kapitalnym przeżyciem. – Dziękuję Wam wszystkim (…) To najlepsze powitania jakie kiedykolwiek miałem w swojej karierze. Myślę, ze dzisiaj wszyscy zrozumieli, dlaczego wybrałem Palermo. Dziękuję Wam za tę sympatię”.

Realia Palermo

Palermo w 2022 roku zostało nowym członkiem City Football Group. Stało się to wraz z powrotem klubu do Serie B. Trzy lata wcześniej bowiem klub zdegradowano do Serie D, mimo miejsca w TOP 8 tabeli drugiej ligi. Poszło o finanse – przedsiębiorstwo stało się niewypłacalne i trzeba było zaczynać od nowa.

Niegdyś klub ten miał w swoich szeregach wiele talentów. Mowa m. in o Paulo Dybali, Javierze Pastore, Josipie Iliciciu, Edinsonie Cavanim czy Kamilu Gliku. Wraz z Urugwajczykiem, w ataku „Rosanerich” okazjonalnie występował Radosław Matusiak.

Fot. PressFocus