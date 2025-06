Gwiazda Rakowa przeszła operację. Kolejny problem Marka Papszuna

Raków Częstochowa mierzy się ze sporymi problemami kadrowymi. Marek Papszun ma na tę chwilę ogromny kłopot z zestawieniem środka pola drużyny po tym, jak z klubu odeszli rezerwowi Peter Barath i Ben Lederman. Co gorsza, bliski zmiany barw jest również Gustav Berggren, a poważnej kontuzji doznał Władysław Koczerhin. Jakby tego było mało, przez najbliższe tygodnie pauzować będzie największa gwiazda „Medalików”.

Eliminacje bez gwiazdy

Ivi Lopez ma za sobą względnie udany sezon. Rozegrał w nim 27 meczów, w których strzelił osiem goli i zaliczył siedem asyst. Mogło być ich więcej, ale gwiazda Rakowa pauzowała przez pierwsze pięć kolejek, dochodząc do siebie po kontuzji więzadeł krzyżowych, które zerwał jeszcze przed sezonem 2023/24. Przed końcem tamtej kampanii Hiszpan wrócił na boisko, przeważnie wchodząc jedynie z ławki, ale już przy pierwszej okazji, gdy rozpoczął mecz w pierwszym składzie, strzelił gola i zaliczył asystę w wygranym 2:0 meczu z Puszczą Niepołomice.

Od tamtej pory wychowanek Getafe nie opuścił żadnego spotkania i tylko jeden mecz rozpoczynając na ławce. Był odporny na urazy, aż do ostatniej kolejki minionego sezonu. Raków mierzył się w niej z Widzewem Łódź, a sam zawodnik grał z oklejonym kolanem. Krótko po upływie pół godziny gry wykonał rzut rożny, po którym odczuł ból i usiadł na murawie. Chwilę później zmienił go Jesus Diaz. Teraz Raków poinformował, że Hiszpan przeszedł zabieg kontuzjowanego kolana. Wicemistrzowie Polski będą musieli radzić sobie w eliminacjach do Ligi Konferencji bez swojej gwiazdy, gdyż rehabilitacja ma potrwać 6-8 tygodni.

Kłopoty Rakowa

Jest to kolejny problem, z którym będzie musiał się zmierzyć Marek Papszun. „Medaliki” mają bowiem poważne braki, jeśli chodzi o zawodników mogących występować w środku pola. Niedawno potwierdzono przybycie do klubu Karola Struskiego z cypryjskiego Arisu Limassol, ale za to odeszli już Peter Barath oraz Ben Lederman. To samo czeka niebawem Gustava Berggrena, z kolei Władysław Koczerhin zerwał więzadła krzyżowe. Ukrainiec, pod nieobecność Iviego, mógłby występować również na jego pozycji.

W związku z udziałem Rakowa w eliminacjach do europejskich pucharów nieodzowne są wzmocnienia kadry, która wygląda na ten moment dużo słabiej niż w końcówce poprzedniego sezonu. Pierwszy mecz o stawkę podopieczni Marka Papszuna rozegrają w sobotę 19 lipca. Zmierzą się wówczas na wyjeździe z GKS Katowice w ramach pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pięć dni później zaś zagrają u siebie pierwszy mecz eliminacji do Ligi Konferencji, w którym podejmie wicemistrza Słowacji – Żylinę.

fot. PressFocus