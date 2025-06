Jakub Kamiński zmienia klub! To trzykrotny mistrz Niemiec

Kiedy Jakub Kamiński przeniósł się do Wolfsburga z Lecha Poznań, był nie tylko wielką nadzieją polskiej piłki, ale i również niemieckiego klubu. Reprezentant Polski co prawda odegrał swoją rolę i wystąpił w 78 meczach, ale nigdy tak naprawdę nie stał się ważnym ogniwem w ekipie „Wilków”. Po trzech latach zmieni on otoczenie, lecz pozostanie w niemieckiej 1. Bundeslidze.

Kamiński z szansą na nowy start

Jeden z najbardziej obiecujących polskich skrzydłowych ostatnich lat – Jakub Kamiński zmienia barwy klubowe. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, reprezentant Polski na zasadzie wypożyczenia zamieni VfL Wolfsburg na beniaminka Bundesligi – 1. FC Koeln. Choć rozmowy jeszcze trwają, porozumienie jest bliskie finalizacji, a ostatnie szczegóły dotyczą jedynie potencjalnej opcji wykupu zawodnika.

Dla 23-letniego pomocnika to ważny moment kariery. Minione trzy lata spędził w Wolfsburgu, z czego ostatni sezon z pewnością nie był dla niego satysfakcjonujący. Kamiński wystąpił w 22 meczach Bundesligi oraz czterech spotkaniach Pucharu Niemiec, ale spędził na murawie zaledwie 1260 minut. Choć udało mu się zaliczyć pięć asyst, to brak regularności i spadek zaufania ze strony sztabu szkoleniowego sprawiły, że piłkarz zaczął szukać nowego miejsca do rozwoju.

Wybór padł na FC Koeln, które wraca do Bundesligi po roku przerwy. „Kozły” wygrali rozgrywki 2. Bundesligi gromadząc 61 punktów. Klub z Nadrenii Północnej-Westfalii planuje wzmocnić się przed trudnym sezonem i widzi w Polaku potencjalnego lidera ofensywy na skrzydle. Kamiński miał oferty także z Augsburga, ale – jak wynika z doniesień medialnych – zdecydował się na bardziej ambitny projekt sportowy i większe szanse na regularną grę. Będzie tam prowadzony przez trenera z polskimi korzeniami – Lukasa Kwasnioka.

Kamiński i jego dotychczasowa przygoda z piłką

Ruch ten ma charakter wypożyczenia, lecz prowadzone jeszcze rozmowy dotyczą klauzuli wykupu. Zawodnik wyceniany jest przez portal Transfermarkt na pięć milionów euro, co jest znaczącym spadkiem względem kwoty, jaką VfL Wolfsburg zapłacił Lechowi Poznań w 2022 roku. Wtedy „Wilki” zdecydowały się wyłożyć dziesięć milionów euro, wierząc, że młody skrzydłowy rozwinie się na poziomie Bundesligi.

W barwach Wolfsburga Kamiński rozegrał łącznie 78 spotkań, spędzając na boisku 4052 minuty. Strzelił pięć bramek i zanotował dziesięć asyst. Choć początki miał obiecujące, z czasem jego rola w zespole malała, co przełożyło się również na pozycję w reprezentacji Polski. Nowy rozdział w FC Koeln może więc być dla niego przełomowy nie tylko na poziomie klubowym, ale również międzynarodowym.

Wcześniej Kamiński błyszczał w barwach Lecha Poznań, gdzie debiutował w Ekstraklasie jako 17-latek. Łącznie w pierwszym zespole „Kolejorza” rozegrał 85 meczów, strzelił 11 goli i miał 14 asyst. Jego występy pomogły Lechowi sięgnąć po mistrzostwo Polski w sezonie 2021/22, a jeszcze w trakcie okraszonej mistrzostwem kampanii podpisał kontrakt z Wolfsburgiem, do którego dołączył latem.

Teraz, po trzech sezonach pełnych wzlotów i upadków w Niemczech, Kamiński liczy na odbudowę. W Kolonii czeka na niego większa szansa, większa odpowiedzialność i nowe wyzwania. Dla wciąż młodego piłkarza, ale z bagażem doświadczeń, to może być krok w dobrym kierunku.

fot. PressFocus