OFICJALNIE: Z Lecha do Śląska Wrocław. To już siódmy nowy piłkarz

Śląsk Wrocław, który w poprzednim sezonie spadł z PKO BP Ekstraklasy, kompletuje kadrę na zmagania w Betclic 1. Lidze. Ściągnął już kilku zawodników. Teraz potwierdził wypożyczenie jednego z wychowanków Lecha Poznań. W przeszłości wielu młodych zawodników „Kolejorza” podążało podobną drogą – po debiucie w pierwszej drużynie, udawali się na wypożyczenie o szczebel niżej, by „złapać” więcej minut i regularnie grać.

Spadek po 17 latach

Śląsk ma za sobą katastrofalny sezon. Wchodził w niego jako wicemistrz Polski. Pod wodzą Jacka Magiery brał udział w eliminacjach do Ligi Konferencji, w których pokonał w dwumeczu Rygę, ale odpadł na drugiej przeszkodzie – szwajcarskim St. Gallen w bardzo głośnych i przedziwnych okolicznościach. Sędzia Duje Strukan wyczyniał tam cuda. Z zespołu odeszli liderzy, z Erikiem Exposito i Nahuelem Leivą na czele. Zastępców nie było. Jednym z największych niewypałów okazał się odpalony już po pół roku Junior Eyamba.

W rozgrywkach Ekstraklasy „Wojskowi” spisywali się tragicznie. W rundzie jesiennej zebrali jedynie 10 punktów, przez co zajmowali ostatnie miejsce w tabeli. Na wiosnę zespół przejęty przez Ante Simundżę punktował nieco lepiej, jednak słoweński trener, który w przeszłości prowadził m.in. Łudogorec Razgrad czy NK Maribor, nie uchronił wrocławian przed spadkiem. Śląsk stracił matematyczne szanse na utrzymanie po 32. kolejce, kiedy przegrał z Górnikiem Zabrze. Tracił wówczas osiem punktów do bezpiecznej strefy. Dwukrotni mistrzowie Polski opuścili szeregi najwyższej polskiej ligi po 17 latach.

Śląsk ściąga wychowanka Lecha

Urodzony w 2005 roku ofensywny pomocnik w przeszłości rozegrał dla pierwszej drużyny „Kolejorza” tylko pięć spotkań. W PKO BP Ekstraklasie miał ich raptem trzy, ale Mariusz Rumak dwukrotnie wpuścił go już na sam doliczony czas, więc dużo się nie nagrał.

Rundę jesienną poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w GKS-ie Tychy, dla którego zagrał w 15 meczach i zdobył jedną bramkę, ale stracił tam miejsce w pierwszej jedenastce. Wiosną miał więc występować w Kotwicy Kołobrzeg. Rozegrał tam kilka sparingów, jednak z powodu zakazu transferowego klub nie mógł zgłosić go do rozgrywek i wrócił do Lecha. Do końca sezonu występował w drużynie rezerw, w której zaliczył 14 meczów. Strzelił w tym czasie sześć goli i zaliczył jedną asystę. Drugi zespół „Kolejorza” zajął dopiero 5. miejsce i awansu do Betclic 2. Ligi nie wywalczył.

Teraz trafił na wypożyczenie do Śląska, który zagwarantował sobie opcję wykupu po sezonie. Warto jednak dodać, że nawet w przypadku aktywowania klauzuli, Lech również zapewnił sobie możliwość odkupu zawodnika. Według Maksymiliana Dyśko z portalu „Sportowy Poznań” jest to dwukrotna wartość ceny wykupu dla Śląska. Klub z Poznania w przeszłości podobnie postąpił z Bartoszem Mrozkiem, który był wypożyczony do Stali Mielec. Po okresie wypożyczenia Stal go wykupiła, jednak „Kolejorz” od razu aktywował klauzulę i za nieco większą kwotę odkupił bramkarza.

Nie ma dnia odpoczynku w gabinetach, bo właśnie przeprowadzony został transfer przychodzący numer siedem. Wcześniej do „Wojskowych” dołączyli także: doświadczony golkiper Michał Szromnik, Damian Warchoł, który strzelił aż 14 goli i to z gry w Betclic 1. Lidze, Luka Marjanac, czyli 22-letni skrzydłowy, który grał w ND Goricy w drugiej lidze słoweńskiej i zanotował tam 12 goli i siedem asyst, Marko Dijaković, który ostatnie dwa sezony grał w GKS-ie Tychy, doświadczony ligowiec Mariusz Malec i dopiero co też potwierdzony został transfer środkowego pomocnika z Kosowa – Besara Halimiego.

Fot. Śląsk Wrocław