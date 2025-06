Górnik Zabrze nie tylko kupuje. Reprezentant Polski z nową umową

Górnik Zabrze stał się królem zakupów letniego okna transferowego w Ekstraklasie. Dwucyfrowa liczba ruchów przychodzących zwiastuje bardzo dużo zmian. Nie oznacza to jednak tego, że obecni już zawodnicy muszą zmienić klub. Jeden z nich, który ma na koncie mecze w polskiej kadrze – właśnie przedłużył umowę. Zna on Górnika jak własną kieszeń – przed nim bowiem siódmy sezon w klubie.

Nowa umowa dla byłego kadrowicza

Paweł Olkowski i Górnik Zabrze to duet, który współpracuje ze sobą po raz drugi. Najpierw prawy obrońca grał przy Roosevelta w latach 2011-2014, a ponownie zawitał na południe Polski w 2022 roku. To już sześć sezonów razem i będzie kolejny. Reprezentant Polski podpisał z klubem nową umowę, która zatrzyma go do czerwca 2026 roku. W momencie zakończenia kontraktu Olkowski będzie mieć 36 lat.

Boczny obrońca w klubie z Roosevelta łącznie rozegrał już łącznie we wszystkich rozgrywkach 170 meczów, w których zanotował siedem trafień. Sześć z nich to bramki zdobyte w Ekstraklasie. Olkowski grał też w trzech zagranicznych klubach. Nie można go jednak nazwać podstawowym wyborem trenera, a raczej dobrym duchem szatni z wielkim doświadczeniem dla młodych i solidnym uzupełnieniem.

Rozegrał bowiem tylko 730 minut w poprzednim sezonie PKO BP Ekstraklasy. Jego pozycję zajmował najpierw Manu Sanchez, a potem Norbert Wojtuszek. Był tam także przez dobry miesiąc w rundzie wiosennej wystawiany środkowy obrońca Wojciech Szala (z różnym skutkiem, bardzo „kręcił” nim Kamil Grosicki), gdy nie było już Wojtuszka, który odszedł do Jagiellonii i Manu Sancheza, który trafił do UD Levande w momencie, gdy miał kontuzję. Olkowski więcej pograł dopiero w końcówce sezonu. Zdarzało mu się grać nawet nie na prawej obronie, a na prawym skrzydle.

Jak wspomniano, dla Olkowskiego jest to druga przygoda w Zabrzu. Po odejściu w 2014 roku zasilił szeregi FC Koeln, a następnie – po czterech kolejnych latach wylądował w Boltonie Wanderers. Roczną przygodę w klubie, który mierzył się z problemami finansowymi zakończył odejściem do Gaziantep FK. Dziś gra tam Kacper Kozłowski, który aspiruje do powrotu do pierwszej reprezentacji. Olkowski w polskiej kadrze rozegrał 13 meczów – po raz ostatni wystąpił w październiku 2015, kiedy to na Stadionie Narodowym Polska wygrała z Irlandią 2:1 i zapewniła sobie awans na EURO 2016.

Górnik Zabrze i jego realia

Zabrzanie wykonali już 11 transferów do klubu. Jeśli mowa o nowych piłkarzach bądź też tymczasowo wypożyczonych – oto ich nazwiska: Theodoros Tsirigotis, Gabriel Barbosa, Jarosław Kubicki, Michal Sacek, Wiktor Nowak, Natan Dzięgielewski, Young-jun Goh, Bastien Donio, Tomasz Loska, Marcel Łubik i Maksymilian Pingot. Może imponować wyciągnięcie dwóch podstawowych piłkarzy mistrza Polski 2024. Zwłaszcza transfer Kubickiego zrobił duże wrażenie, a Sacek powinien być pierwszym wyborem na prawą obronę (pozycja Olkowskiego).

Górnik Zabrze rozpocznie zmagania w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy starciem u siebie z Lechią Gdańsk. Piłkarze ze Śląska minione rozgrywki zakończyli dopiero na 9. miejscu z uwagi na kiepską końcówkę. Do podium stracili oni 14 oczek.

Fot. PressFocus