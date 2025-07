Piast Gliwice przedwcześnie pożegnał piłkarza. „Nie stawił się w klubie, odmówił udziału w jednym z meczów”

Ostatniej zimy Piast sprowadził skrzydłowego na zasadzie rocznego wypożyczenia, lecz zostało ono zakończone już po pięciu miesiącach. Powodem jest niespełnienie przez gliwiczan wymaganego w umowie zapisu. Do rozstania doszło zresztą w nieprzyjemnych okolicznościach, bowiem zawodnik nie stawił się w klubie po przerwie wakacyjnej, a także odmówił udziału w meczu.

Piast Gliwice przedwcześnie rozstał się z zawodnikiem

Na początku rundy wiosennej ostatniego sezonu PKO BP Ekstraklasy Piast Gliwice na zasadzie rocznego wypożyczenia sprowadził z Rapidu Wiedeń Thierry’ego Gale’a. Skrzydłowy został pierwszym w historii tych rozgrywek zawodnikiem pochodzącym z Barbadosu. To zresztą 16-krotny reprezentant tego kraju, choć jako piłkarz Piasta dla drużyny narodowej okazji zagrać nie miał. Zakładać jednak można, że 23-latek do kadry wróci, w przeciwieństwie do gliwickiego klubu, bowiem jego roczne wypożyczenie zakończyło się już po pięciu miesiącach.

Trzykrotni medaliści mistrzostw Polski w oficjalnym komunikacie poinformowali, że powodem jego powrotu do wiedeńskiego Rapidu jest „nierozegranie w poprzednim sezonie ustalonej w umowie wypożyczenia liczby minut”. W koszulce Piasta Gale rozegrał zaledwie 389 minut na 1380 możliwych, a zaledwie trzy z jedenastu występów zaliczył w wyjściowej jedenastce. Jego najdłuższy występ potrwał niecałe 70 minut i miało to zresztą miejsce w jego ostatnim – jak się okazało – meczu dla niebiesko-czerwonych (0:1 vs Lech). W trakcie niemal 400 minut spędzonych na boisku zaliczył jedną asystę (4:1 vs Motor) i strzelił jednego gola – i to całkiem efektownego.

W związku z niespełnieniem przez Piasta wymogu Rapid skorzystał z możliwości skrócenia wypożyczenia swojego zawodnika i to bez konieczności poniesienia opłaty. Z oficjalnego komunikatu gliwiczan dowiadujemy się, że do rozstania doszło w dość nieprzyjemnych okolicznościach, bowiem gdy 16 czerwca drużyna wróciła do treningów po letniej przerwie, Gale nie stawił się w klubie, a także odmówił udziału w jednym ze sparingów rozegranych przez piłkarzy Maxa Möldera w ramach przygotowań do sezonu 2025/26.

Nie tylko Gale odszedł

W komunikacie o rozstaniu z Gale’m dowiedzieliśmy się również, że do portugalskiego Rio Ave po zakończeniu okresu rocznego wypożyczenia wrócił również Miguel Nóbrega. Piast nie zdecydował się skorzystać z opcji wykupu 25-letniego stopera, która zawarta była w jego umowie. Trudno się zresztą temu dziwić, bowiem wychowanek lizbońskiej Benfiki kompletnie nie zaistniał. Dla gliwiczan zagrał raptem pięć razy, z czego ostatni raz w końcówce marca. Najbardziej dał się zapamiętać ze swojego debiutu w niebiesko-czerwonej koszulce, gdy już w 150. sekundzie meczu z Lechią Gdańsk sprokurował rzut karny, po czym na gola zamienił go sam poszkodowany – Camilo Mena.

Mimo nieudanego sezonu Nóbrega przykuł uwagę Vitorii Guimaraes, a więc szóstej drużyny minionych rozgrywek portugalskiej ekstraklasy i zarazem wicemistrza fazy ligowej ostatniej edycji Ligi Konferencji. 25-letni defensor, jak i dwa lata młodszy od niego skrzydłowy powiększyli grono zawodników, którzy latem tego roku opuścili Gliwice już do trzynastu. Sprowadzonych zostało za to trzech zawodników. Kompletnie odmieniony Piast pierwszy mecz rozegra dopiero w ostatni weekend lipca i od razu będzie to derbowe starcie z Górnikiem Zabrze. Pierwotnie zaplanowany na 20 lipca ich mecz 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy został przełożony we względu na wyjazd Legii do dalekiego Kazachstanu.