Piast Gliwice ma nowego piłkarza. To gwiazda egzotycznej reprezentacji i pierwszy taki gracz w Polsce

Piast Gliwice pozyskał nowego piłkarza. Do drużyny Aleksandara Vukovicia dołączył Thierry Galo. 22-letni skrzydłowy trafił do Ekstraklasy na mocy wypożyczenia na rok z austriackiego Rapidu Wiedeń. Jeszcze piłkarza z tego kraju w naszej Ekstraklasie nie było.

Kogo sprowadził Piast Gliwice?

Thierry Galo to 22-letni skrzydłowy, który jako 16-latek trafił do Europy. Jak informuje Piast Gliwice w oficjalnym komunikacie: – W 2018 roku nazywany jako jeden z najlepszych zawodników młodego pokolenia z Barbadosu, przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie trenował w akademiach klubów Premier League, jednak ze względu na restrykcyjne przepisy nie uzyskał pozwolenia na pracę.

Przez kilka lat szkolił się w węgierskim Budapest Honvéd FC skąd w 2022 roku przeniósł się do Gruzji, do drużyny FC Dila Gori, gdzie jego talent ukazał się szerszej publice. W 45 występach dla gruzińskiego klubu, mierzący 168 centymetrów skrzydłowy strzelił 14 goli, do których dołożył 10 asyst. Świetnie zaprezentował się m.in. w meczach kwalifikacji do europejskich pucharów, co skłoniło Rapid Wiedeń do zapłacenia za jego usługi 800 tysięcy euro.

Niestety, niedługo po transferze nowy nabytek Piasta Gliwice zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, co wykluczyło go z gry na wiele miesięcy. Do gry wrócił w październiku 2024 roku, ale już w barwach rezerw austriackiego klubu. Szybko uznano jednak, że najlepszą opcją będzie wypożyczenie piłkarza po to, żeby złapał trochę minut.

Piast może go wykupić

W ten oto sposób lewy skrzydłowy trafił do klubu z Gliwic, który zapewnił sobie opcję wykupu piłkarza, ale też skrócenia wypożyczenia, gdyby kompletnie nie wypalił. Thierry Gale to 16-krotny reprezentant Barbadosu. W kadrze debiutował jako piętnastolatek i dotychczas ośmiokrotnie wpisywał się na listę strzelców. To gwiazda reprezentacji kraju pochodzenia Rihanny. W listopadowym meczu strzelił dwa gole w przegranym meczu z Gujaną.

Teraz ma pomóc drużynie Piasta Gliwice, która wciąż nie może być pewna utrzymania w Ekstraklasie. Po 19 kolejkach „Piastunki” prowadzone przez Aleksandara Vukovicia zajmują 10. miejsce w tabeli z przewagą sześciu punktów nad strefą spadkową. Na inaugurację rundy wiosennej Piast wygrał 3:1 ze Śląskiem Wrocław. Pomógł kuriozalny błąd.

Dotychczas klub Piast Gliwice nie był przesadnie aktywny w trakcie zimowego okienka transferowego. Na zasadzie wolnego transferu do ekipy „Niebiesko-Czerwonych” trafił Erik Jirka, który do tej pory występował na poziomie pierwszej ligi czeskiej w Viktorii Pilzno. Do klubu trafił również 29-letni Algierczyk Akim Zedadka znany z boisk Ligue 1.