Wielkie osłabienie reprezentacji Polski. Pomocnik bez zgody klubu na udział w zgrupowaniu

Wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski bez ważnego gracza reprezentacji Polski. Janem Urbanem będzie musiał sobie poradzić w debiucie bez niego w trudnych starciach z Holandią i Finlandią w el. do MŚ 2026. Mimo że mecze te traktowane są jako swego rodzaju nowe otwarcie, to sytuacja kadrowa w obozie Polaków nie maluje się w jasnych barwach.

Rewelacja ostatnich miesięcy wciąż kontuzjowana

Jakub Moder, pomimo dobrej poprzedniej rundy wiosennej, w trakcie której był podstawowym piłkarzem zespołu Feyenoordu Rotterdam, na starcie obecnego sezonu nie zbiera w zasadzie żadnych minut. Holendrzy zagrali już cztery spotkania – dwa w eliminacjach do Ligi Mistrzów, gdzie odpadli z Fenerbahce oraz dwa ligowe, które zostały wygrane. Taka sytuacja pomocnika spowodowana jest jednak nie gwałtowną zniżką formy, lecz kontuzją pleców, która wykluczyła go z gry w tych czterech starciach.

Wobec urazu Modera narosło sporo pytań co do jego obecności na zaczynającym się niedługo zgrupowaniu reprezentacji Polski. Teraz większość wątpliwości rozwiał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki”, który poinformował, że pomocnik najprawdopodobniej nie będzie w stanie uporać się z kontuzją przed meczami kadry, w których rywalami będą zespoły rep. Holandii (4 września, wyjazd) i Finlandii (7 września, dom). To bardzo istotne mecze z naszego punktu widzenia – dwaj najgroźniejsi rywale.

Zdaniem dziennikarza Moder w ostatnich dniach miał udać się na konsultacje medyczne w Polsce, gdzie miejscowi lekarze nie doszli do żadnych przełomowych informacji. Pomimo urazu PZPN podobno wysłał do wychowanka Lecha Poznań wstępne powołanie, jednak zgody na udział swojego piłkarza w reprezentacyjnych spotkaniach nie udzielił obóz Feyenoordu.

Urban w debiucie w reprezentacji Polski ma problem

Nieobecność Modera dość mocno ogranicza pola manewru Jana Urbana na środku pomocy, gdzie wcześniej, jeszcze za kadencji Michała Probierza piłkarz ten grał pierwsze skrzypce. Poza zawodnikiem „De Club van het Volk”, problemy zdrowotne już na starcie sezonu zgłaszał inny podstawowy piłkarz środka pola reprezentacji Polski, czyli Piotr Zieliński. Zawodnika Interu nieprzerwanie trapi bowiem kłopot z łydką, który wykluczył go z gry na poprzednim, czerwcowym zgrupowaniu. Zbiegło się to z dość kuriozalnym odebraniem „Lewemu” i oddaniem mu opaski na mecz, w którym nie mógł zagrać.

Zieliński wrócił co prawda do zdrowia i rozegrał 30 minut w meczu towarzyskim przeciwko Olympiakosowi, jednak to zdecydowanie za mało, aby mówić o najlepszej wersji polskiego pomocnika, który najwyższy poziom prezentuje w momencie, gdy gra regularnie. Od pomocnika „Nerazzurrich” nie powinniśmy więc oczekiwać zbyt wiele. W starciu ligowym z Torino pojawił się na boisku dopiero w 78. minucie.

Niewykluczone więc, że aby skutecznie załatać dziurę w środku pola, Urban będzie musiał sięgnąć po któregoś z piłkarzy PKO BP Ekstraklasy. Z tego grona na tle innych na pewno wyróżnia się dwójka zawodników reprezentująca interesy Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa – Filip Jagiełło oraz Oskar Repka. Ten drugi już dostał powołanie od Michała Probierza po kapitalnej grze dla GKS-u Katowice wiosną, ale nie zdołał zadebiutować w reprezentacji.

Fot. PressFocus

fot. PressFocus