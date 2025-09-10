Tryb ciemny

Co z przyszłością Milika? W jakim kierunku zmierza jego kariera?

Napisane przez Braian Wilma, 10 września 2025
Arkadiusz Milik od kilkunastu miesięcy nie rozegrał oficjalnego spotkania. Juventus ściągnął tego lata dwóch kolejnych napastników, można więc wywnioskować, że dla Polaka zabraknie miejsca w kadrze „Starej Damy”. W kilku krajach wciąż pozostaje otwarte okno transferowe, a kilka klubów miało być zainteresowane 31-latkiem. To, gdzie zawodnik spędzi kolejne miesiące, wyjawił Sebastian Staszewski.

Skreślony przez Tudora

Milik jest zawodnikiem Juventusu od początku sezonu 2022/23. Przychodził do Turynu raczej w roli rezerwowego, dlatego jego bilans rozegranych 75 meczów, w których strzelił 17 goli i zaliczył dwie asysty, może na pierwszy rzut oka nie dziwić. Gdy spojrzymy jednak w bogatą historię jego urazów, dostrzeżemy, że grał sporo (gdy był zdrowy), ale nie było sezonu, w którym napastnik nie opuściłby jakiejś liczby meczów, właśnie z powodu kontuzji.

Czarę goryczy przelał poprzedni sezon, w którym Milik ani razu nie pojawił się nawet na ławce rezerwowych. Wszystko zapoczątkowało się podczas jednego z meczów towarzyskich reprezentacji przed mistrzostwami Europy. Polak odniósł tam kontuzję, przez którą miał pauzować miesiąc, a skończyło się na straconym całym sezonie. Wrócił do kadry meczowej dopiero w czerwcu 2025, podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Nadal jednak nie pojawił się na boisku w oficjalnym spotkaniu.

Co ciekawe, kilka miesięcy temu klub przedłużył z nim kontrakt do końca czerwca 2027, chcąc rozbić jego pozostałe wynagrodzenie na dwa lata. Latem Juventus ściągnął jednak dwóch kolejnych napastników – Jonathana Davida i Loisa Opendę, a należy pamiętać również o obecności Dusana Vlahovicia. Spowodowało to, że Milik został pominięty przy rejestracji zawodników do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Kolejne miesiące

Był to sygnał, że 31-latek nie znajduje się w planach trenera Igora Tudora. Okno transferowe w większości krajów już się zakończyło, natomiast w niektórych wciąż pozostaje otwarte. Jednym z nich jest… Rosja. Nie wspominamy jej przez przypadek – Nicolo Schira podał bowiem, że Milik został zaproponowany do jednego z tamtejszych klubów. Tureckie media donosiły natomiast, że jest dogadany z Trabzonsporem. Wątpliwości rozwiał jednak Sebastian Staszewski, który poinformował, że nic z tego się nie wydarzy i Polak pozostanie w Turynie co najmniej do zimy.

Na ten moment trenuje on jednak indywidualnie. Jaka przyszłość go czeka? Wobec braku możliwości gry w Lidze Mistrzów, okazji na złapanie minut może być bardzo mało. Zwłaszcza biorąc pod uwagę transfery Jonathana Davida oraz Loisa Opendy. O swoje miejsce wciąż walczy również wspomniany Vlahović, który strzelił gole w obydwu dotychczasowych spotkaniach Juventusu w Serie A.

fot. PressFocus

Serie AZe świata Arkadiusz MilikjuventusTrabzonspor

Autor

Braian Wilma
Ekstraklasa, Premier League, Futbol Extra

Fanatyk Ekstraklasy, uzależniony od piłki. Kibicuje tym niebieskim (Lechowi i Chelsea). Nie wyobraża sobie, by podczas wakacji nie odwiedzić stadionu miejscowej drużyny. Jego świetnie zapowiadającą się karierę w lidze szóstek przerwała kontuzja kolana.

