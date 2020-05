Kolejny przypadek koronawirusa w Rosji

Wznowienie rozgrywek w Rosji zaplanowano konkretnie na 21 czerwca. Do tego czasu kluby muszą zatem przestrzegać wszystkich zasad, choć ostatnie doniesienia nie są dla nich zbyt dobre. Powodem są oczywiście nowe zakażenia wśród piłkarzy.

Kolejny przypadek w Rosji

W sobotę Lokomotiw Moskwa za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformował, że w drużynie pojawił się pierwszy przypadek zakażenia. Był nim Jefferson Farfan. 35-latek czuje się jednak całkiem dobrze i został odizolowany od reszty zespołu. Dwa dni temu Peruwiańczyk był jedynym zawodnikiem z koronawirusem w lidze, ale dość szybko zdiagnozowano kolejny przypadek.

Tym razem wykryto zakażenie u Konstantina Plijewa. Zawodnik Rubina Kazań podobnie jak Farfan nie wykazuje żadnych objawów i przebywa w izolacji już od jakiegoś czasu.

Zły prognostyk

Z pewnością nie są to dobre informacje dla ligowych władz. Mamy nadzieje, że to ostatnie przypadki w całej lidze. Rozgrywki w Rosji są zaplanowane na 21 czerwca, a zmagania potrwają do 22 lipca. Obecnie pozycje lidera piastuje Zenit, który posiada aż 9 punktów przewagi nad drugim Lokomotiwem Moskwa.

Do końca sezonu pozostało 8 ligowych kolejek.