Dynamo Drezno – Greuther Furth. Typy, kursy (9.06.2020)

30. kolejka drugiej Bundesligi zostanie dokończona w Dreznie. Dynamo podejmie bowiem Greuther Furth. O ile goście mają poniekąd zapewnione już utrzymanie, tak gospodarze walczą jeszcze o byt na drugim poziomie rozgrywek.

Dynamo Drezno – Greuther Furth zapowiedź (18:30, wtorek)

W poprzedniej kolejce Dynamo cudem uniknęło straty punktów. Bramkę na minutę przed końcem spotkania trafił Makienok, który przedłużył swojej drużynie marzenia o utrzymaniu. Obecnie ekipa z Drezna traci 6 punktów do bezpiecznego miejsca w tabeli, ale już trzy oczka mniej zapewnią im rywalizacje w barażach.

Klub w ostatnim czasie nie miewa jednak dobrych rezultatów. Przed dość szczęśliwym zwycięstwem z Wehen, ponieśli porażki z Hannoverem i Stuttgartem. Oczywiście poniekąd te przegrane można było przewidzieć, ale żeby drużyna mogła marzyć o zachowaniu miejsca na drugim poziomie rozgrywek, to powinna od czasu do czasu sprawiać więcej problemów rywalom z górnej półki.

Greuther Furth zajmuje korzystniejszą 10. pozycję. Biorąc pod uwagę, że do końca sezonu pozostały cztery kolejki, to goście już dziś mogą niemalże zapewnić sobie utrzymanie. W piątkowym meczu “Kleeblatter” ponieśli porażkę z Sanhausem, przedłużając swoją niechlubną passę bez zwycięstwa do pięciu spotkań.

To na co wszyscy możemy liczyć w tym meczu to przede wszystkim bramki. Dynamo Drezno zachowało tylko dwukrotnie czyste konto w 14 ligowych meczach na własnym obiekcie. Greuther Furth strzelał także minimum jednego gola w każdym z ostatnich sześciu meczów wyjazdowych. Na pewno będzie dzisiaj ciekawie.

Dynamo Drezno – Greuther Furth kursy bukmacherów

Faworytem spotkania według bukmacherów są goście, na których kurs wynosi 2.38. Remis został wyceniony na 3.30, a zwycięstwo Dynamo na 2.96.

Dynamo Drezno – Greuther Furth typy

Dynamo u siebie nie może sobie pozwolić na przegraną w kluczowym meczu. Jeśli klub nadal myśli o utrzymaniu, to musi dzisiaj zgarnąć trzy punkty. Naszym zdaniem to gospodarze wyjdą zwycięsko z tego starcia. Spodziewamy się także bramek po obu stron.

Dynamo Drezno – Greuther Furth | Typ: Dynamo wygra @ 2.96 BETFAN

Dynamo Drezno – Greuther Furth | Typ: Obie drużyny strzelą gola @ 1.70 BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne