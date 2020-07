Nowy bramkarz Augsburga w obszernej rozmowie z “Super Expressem” opowiedział między innymi o życiu w Niemczech oraz celach na dalszą część kariery. Nie zabrakło również tematu napięć między nim a bratem Łukaszem.

Przypomnijmy, że drugi z braci Gikiewiczów udzielił niedawno wywiadu “Przeglądowi Sportowemu”. Opowiedział w nim o słabnącej więzi pomiędzy braćmi.

Brak kontaktu

Według piłkarza Al-Faisaly Amman, Rafał Gikiewicz nie interesuje się jego karierą oraz nie zaprosił go na ważną uroczystość rodzinną. Czy tak zachowuje się brat bliźniak? – pytał na łamach “Przeglądu Sportowego” Łukasz Gikiewicz.

Odpowiedź Rafała

Golkiper występujący na co dzień w Bundeslidze został zapytany o kwestie rodzinne w wywiadzie dla “Super Expressu”.

–Nie uważam, żeby to co powiedział Łukasz i żalił się na mnie było tematem do gazety. Moim zdaniem popełnił błąd, bo takich historii się nie sprzedaje do mediów. Prędzej czy później trzeba się pojednać i wyciągnąć rękę nawzajem. Ludzie wybaczają sobie znacznie gorsze rzeczy a w naszym przypadku ten ”zapalnik” czy powód konfliktu był tak śmieszny, że nie wypada tracić tylu miesięcy, lat i mieć niepotrzebne emocje w sobie. Te sprawy powinny zostać między nami.

Miejmy nadzieję, że Łukasz i Rafał niebawem dojdą do porozumienia, ponieważ tak jak mówi zawodnik Augsburga nie warto tracić czas na niepotrzebne konflikty.