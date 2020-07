Sandro Tonali ma podpisać kontrakt z Interem. Klub z Mediolanu porozumiał się w sprawie warunków transferu z Brescią Calcio.

Inter Mediolan z przytupem rozpoczął budowanie kadry na następny sezon. Przed 5 dniami potwierdzono transfer Achrafa Hakimiego z Realu Madryt, za którego zapłaconą kwotę 40 mln euro odstępnego. To dopiero początek budowy zespołu, który w przyszłych rozgrywkach ma skutecznie powalczyć o Scudetto.

Kontrakt na 5 lat

Włoskie media, że do drużyny Antonio Conte w najbliższych tygodniach dołączy Tonali. Jego kontrakt ma obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku, roczne zarobki miałyby wynosić 2,5 mln euro rocznie. Mówi się, że Inter zapłaci Brescii kwotę w wysokości od 35 do 38 mln euro.

Transfer kadrowicza

20-latek jest wychowankiem tego klubu. W obecnym sezonie zagrał w 27 meczach beniaminka Serie A. Jego bilans to 1 gol i 6 asyst. W młodym wieku zdołał zadebiutować w reprezentacji Włoch, na chwilę obecną ma 3 występy na koncie. Środkowy pomocnik o miejsce w składzie Interu miałby rywalizować m.in. ze Stefano Sensim.