AS Roma – Parma Calcio. Typy, kursy (8.07.2020)

AS Roma w najbliższym meczu Serie A zmierzy się na własnym stadionie z Parmą. Który z zespołów się przełamie po serii porażek?

AS Roma – Parma Calcio zapowiedź

Wznowienie rozgrywek Serie A nie jest dla zespołu z Rzymu zbyt udany. W pierwszym meczu po powrocie Roma wygrała rzutem na taśmę z Sampdorią 2:1, natomiast kolejne trzy spotkania przegrała. Lepsi od “Giallorossich” okazywali się Milan, Udinese i Napoli. Co więcej w trzech ostatnich meczach zespół tylko raz trafił do siatki. Dokonał tego w Neapolu Henrikh Mkhitaryan.

Dyspozycja Parmy po ligowej przerwie wygląda podobnie. Zespół zaczął obiecująco – od remisu z Torino i wygranej z Genoą, zdobywając cztery punkty na wyjazdach. Wydawało się, że drużyna potwierdzi swoje pucharowe aspiracje, aczkolwiek po ostatnich trzech starciach raczej możemy być pewni, że drużyna w przyszłym sezonie nie zagra w Lidze Europy. Roberto D’Aversa i jego podopieczni przegrali bowiem trzy ostatnie mecze – z Interem, Veroną i Fiorentiną. W dwóch pierwszych spotkaniach nawet prowadzili, jednak kończyli je z zerem punktów.

W poprzednim meczu zespołów górą była Roma, która wygrała 2:0 po dwóch golach Lorenzo Pellegriniego. Co więcej, 24-letni Włoch od tamtej pory nie znalazł drogi do bramki. Może tym razem się przełamie?

AS Roma – Parma Calcio kursy

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Roma. Szanse na wygraną “Giallorossich” oceniono na 1.61. Z kolei kurs na triumf Parmy wynosi 5.10, a na remis 4.15.

AS Roma – Parma Calcio typy

Roma ostatnio rzadko zdobywa gole w pierwszej połowie. Częściej robi to Parma, dlatego ten mecz może być dla niej szansą na to, by otworzyć wynik. “Giallorossi” raczej również powinni trafić do siatki, ale jest duże prawdopodobieństwo na to, że dokonają tego dopiero w drugiej części spotkania.

Roma – Parma | Typ: Parma: 1. gol w 1. połowie @3.55 BETFAN

Roma – Parma | Typ: Roma strzeli więcej goli w drugiej połowie @2.16 BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne