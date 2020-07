Spal 2013 – Inter Mediolan. Typy, kursy (16.07.2020)

Spal 2013 czeka trudne wyzwanie – zespół zmierzy się na własnym stadionie z Interem. Czy Arkadiusz Reca, Thiago Cionek i spółka będą w stanie zatrzymać trzecią drużyną Serie A?

Spal 2013 – Inter Mediolan zapowiedź

Spal wydaje się być w tej chwili murowanym kandydatem do spadku. Zespół, w którym występuje dwóch reprezentantów Polski zgromadził do tej pory tylko 19 punktów i zajmuje ostatnie miejsce w lidze. Po wznowieniu rozgrywek drużyna nie wygrała ani razu, zdobywając tylko punkt. Nic więc dziwnego, że nawet Brescia wyprzedziła go w tabeli.

Tymczasem “Nerazzurri” po dwóch meczach bez wygranej, wrócili na zwycięską ścieżkę. W poprzednim meczu drużyna Antonio Conte pokonała Torino 3:1, choć po pierwszej połowie turyńczycy prowadzili 1:0 po golu Belottiego. Obecnie zespół z Mediolanu zajmuje czwartą pozycję, tracąc do pierwszego Juventusu dziewięć punktów.

Ostatnie remisy “Starej Damy” sprawiły, że rywale mogą ją trochę podgonić. Jeśli Inter wygra ze Spal, ich strata do zespołu z Turynu zmaleje do sześciu punktów. A może to ostatnia drużyna ligi w czwartkowym meczu zaskoczy?

Spal 2013 – Inter Mediolan kursy

Według bukmacherów ostatnia drużyna Serie A raczej nie ma szans na zwycięstwo z trzecią. Kurs na wygraną Spal wynosi 9.00, z kolei na triumf Interu tylko 1.31. Z kolei kurs na remis ustalono na 5.60.

Spal 2013 – Inter Mediolan typy

Podopieczni Luigiego Di Biagio w ostatnich trzech meczach nie zdobyli gola. Chociaż Inter nie jest trudno zaskoczyć, brak goli gospodarzy nie powinien dziwić. W poprzednim spotkaniu dwie asysty zaliczył Alexis Sanchez. Może tym razem Chilijczyk również powiększy swój dorobek?

Spal – Inter | Typ: Spal nie strzeli gola @2.01 BETFAN

Spal – Inter | Typ: Alexis Sanchez zaliczy przynajmniej jedną asystę @2.75 BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne