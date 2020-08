Nelson Dida zostanie trenerem bramkarzy Milanu

Jak informuje Gianluca Di Marzio, trenerem bramkarzy w Milanie zostanie Nelson Dida. Brazylijczyk obecnie piastuje tę funkcję w drużynie “Rossonerich” do lat 17.

Dida był zawodnikiem Milanu w latach 1999-2010. Przez ten czas rozegrał dla drużyny 302. spotkania.

Legenda klubu

Brazylijski golkiper zdobył wraz z klubem z San Siro dwa trofea Ligi Mistrzów (2003, 2007), mistrzostwo Włoch (2004) czy też Klubowe Mistrzostwo Świata (2007). Z reprezentacją Brazylii sięgnął natomiast po mistrzostwo świata (2002) oraz Copa America (1999).

Kariera trenera bramkarzy

Nelson Dida w 2016 roku rozpoczął karierę trenera bramkarzy. Najpierw pełnił tę funkcję w drużynie Shenzen FC, by następnie wyjechać do Egiptu, gdzie pracował w Pyramids FC. Od sierpnia 2019 roku uczy bramkarskiego fachu młodzież Milanu z drużyny do lat 17.