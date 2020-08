Kolejny młody Polak może w najbliższej przyszłości wybrać grę na Półwyspie Apenińskim. Czy będzie mógł liczyć na regularną grę?

Od dłuższego czasu mówi się o zainteresowaniu Filipem Marchwińskim ze strony możnych europejskich klubów. Według włoskich mediów, transfer z każdym dniem jest coraz bardziej prawdopodobny.

Talent trafi do Serie A?

Dziennikarz Gianluca Di Marzio podał za pośrednictwem swojej strony internetowej, że możliwy jest transfer Marchwińskiego do Torino FC. Władze Turyńczyków miały już skontaktować się z zarządzającymi Lecha Poznań i są gotowe przejść do konkretów. Jeżeli wychowanek Lecha zdecyduje się na ten ruch, to niewykluczone, że będzie trenował pod okiem Marco Giampaolo.

Trzyletni kontrakt

18-latek zagrał w 20 spotkaniach zakończonego sezonu ekstraklasy, w których zdobył 3 bramki. Do swojego bilansu doliczył także 8 rozegranych meczów w 2-ligowych rezerwach, strzelił 2 gole. Ofensywny pomocnik jest młodzieżowym reprezentantem Polski. W kadrze do lat 19 zanotował 3 występy. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Obecnie jest wyceniany przez portal “Transfermarkt.de” na kwotę 2,3 mln euro.