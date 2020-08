Inter Mediolan: Alexis Sanchez zostanie zawodnikiem klubu

Giuseppe Marotta wyjawił na łamach “Sky Sports”, że oficjalne oświadczenie transferu Alexisa Sancheza do Interu Mediolan nastąpi jutro.

Do tej pory Alexis Sanchez przebywał w klubie z Mediolanu na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. Jednak jak potwierdził dyrektor generalny Interu – Giuseppe Marotta w rozmowie ze “Sky Sports” jutro ogłoszony zostanie transfer definitywny.

Inter CEO Beppe Marotta to @SkySport: “We will sign Alexis Sanchez from Manchester United on a permanent deal. We’ll announce the deal tomorrow with an official statement”. 🔴 #MUFC #Inter

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2020