Wraca Liga Mistrzów. Czas rozstrzygnięć w 1/8 finału LM!

W kontekście piłkarskim, sierpień upłynie nam przede wszystkim pod jednym hasłem. Mowa oczywiście o Lidze Mistrzów. Do gry po bardzo długiej przerwie wracają najlepsze europejskie zespoły. W piątek oraz sobotę poznamy pozostałych ćwierćfinalistów LM. W trzech rywalizacjach sprawa awansu wydaje się kwestią całkowicie otwartą.

Los chciał, iż Atalanta, PSG, RB Lipsk oraz Atletico Madryt mają pewną przewagę nad resztą drużyn, które jeszcze walczą w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Wspomniane kluby zameldowały się bowiem w ćwierćfinale jeszcze przed zawieszeniem zmagań. Pozostałym ekipom nie udało się rozegrać rewanżowych spotkań.

Francuska przerwa

W jednym z dwóch piątkowych starć, Juventus zagra w Turynie z Lyonem. W pierwszym meczu obu klubów Francuzi dość niespodziewanie wygrali mecz 1:0 za sprawą trafienia Tousarta. Rezultat tej potyczki jest o tyle istotny, iż “Stara Dama” nie zdołała strzelić ani jednej bramki. Bardzo często brak gola na wyjeździe ma wpływ na losy awansu.

W przypadku tej pary jest to o tyle istotne, że podopieczni Maurizio Sarriego w sezonie 2019/2020 przyzwyczaili nas niejednokrotnie do spotkań bez czystego konta. Każde trafienie Lyonu w Turynie będzie przybliżać francuski zespół do ćwierćfinału.

Wydaje się jednak, że decydującym aspektem może okazać się brak odpowiedniego rytmu meczowego w zespole z Ligue 1. Co prawda podopieczni Rudiego Garcii rozegrali kilka sparingów, a także rywalizowali z PSG w ramach finału Pucharu Ligi. Trudno jednak porównać te spotkania z rywalizacją, jaką toczył Juventus w ostatnich tygodniach w Serie A.

Czas pokazał, że we Francji nieco pochopnie podjęto decyzję w sprawie przedwczesnego finiszu ligowych rozgrywek. Czy odbije się to na zespołach Ligue 1? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero po meczach w Lidze Mistrzów.

Lyon może znaleźć w przerwie jeden, dość istotny, pozytyw. Do gry wrócił bowiem Mempis Depay. Gdy 26-latek nabawił się w połowie grudnia bardzo poważnej kontuzji, wydawało się, że Holender nie zagra już w sezonie 2019/2020, a także nie pojedzie z kadrą na Euro. Dłuższa przerwa w futbolu pozwoliła ofensywnemu zawodnikowi wrócić do gry i przygotować się na rywalizację w Lidze Mistrzów.

Celem Juventusu w LM jest naturalnie sięgnięcie po puchar. Co rok “Stara Dama” ustala sobie to założenie. Nic jednak nie wskazuje na to, by w trwającej edycji ekipa z Turynu wygrała te prestiżowe rozgrywki po raz pierwszy od kampanii 1984/1985. Postawa podopiecznych Maurizio Sarriego pozostawia wiele do życzenia.

Mimo wszystko, awans do ćwierćfinału wydaje się planem minimum dla Juventusu. Choć z pewnością nie będzie to łatwe zadanie, gdyż wynik pierwszego meczu stawia Lyon w dość komfortowej sytuacji, to brak gry w 1/4 finału Ligi Mistrzów będzie określany mianem prawdziwej klęski Sarriego.

Wielcy nieobecni

Zdecydowana większość postronnych sympatyków najbardziej zainteresowana jest starciem Manchesteru City z Realem Madryt. Piłkarze Guardioli wywieźli ze stolicy Hiszpanii bardzo korzystny rezultat. Mecz zakończył się bowiem zwycięstwem angielskiej ekipy 2:1. Gole dla “The Citizens” zdobyli Gabriel Jesus oraz Kevin De Bruyne. Z kolei bramkę dla “Królewskich” zanotował Isco.

Dla Zinedine’a Zidane’a kiepski wynik w pierwszym spotkaniu nie jest największym problemem. Mistrz La Liga musi radzić sobie w rewanżu bez Sergio Ramosa, który w pierwszym spotkaniu otrzymał czerwony kartonik. Jak udowadnia historia, nieobecność kapitana zespołu może okazać się kluczowa.

Mówiąc krótko. Real nie radzi sobie na europejskiej scenie bez 34-latka. Ekipa z Madrytu wygrała zaledwie jeden z pięciu ostatnich meczów, w których nie zagrał Ramos, przy czym było to starcie z FC Brugge, które nie wpływało już na losy rywalizacji (Real kończył zmagania w grupie na drugim miejscu).

W pozostałych spotkaniach “Królewscy” spisywali się bardzo słabo. Aż 11 straconych bramek w czterech potyczkach i zaledwie jeden zdobyty gol. Jak wiadomo, Sergio nie tylko odpowiada za postawę drużyny w defensywie, ale również niejednokrotnie strzela ważne bramki. Często byliśmy świadkami sytuacji, gdy w momencie niekorzystnego wyniku, 34-latek pełnił rolę napastnika.

W kadrze meczowej zabraknie także Garetha Bale’a. Walijczyk nie poleciał z drużyną do Manchesteru w wyniku decyzji Zidane’a. Wydaje się, że dni Walijczyka w klubie są już policzone. Pozostaje pytanie, czy sam Bale pogodzi się z tą sytuacją, czy będzie chciał wypełnić kontrakt. Z istotnych nieobecności w szeregach “Królewskich” to na tyle. Pod znakiem zapytania stoją występy Edena Hazarda oraz Marcelo. Belg cały czas odczuwa pewien dyskomfort.

Manchester City także nie może liczyć na jednego, kluczowego zawodnika. Tym piłkarzem jest Sergio Aguero. Argentyńczyk od pewnego czasu zmaga się z urazem kolana. W wyniku kontuzji, nie zobaczymy napastnika w tej edycji Ligi Mistrzów.

Wydaje się, że nieobecność snajpera “The Citizens” nie jest tak kluczowa, jak zawieszenie Ramosa. Manchester City nie ma większych problemów ze zdobywaniem goli. Bardzo dobrą formą w końcowej fazie sezonu popisywał się m.in. Raheem Sterling, który zdobył dziewięć goli w dziewięciu ostatnich występach.

Udźwignąć presję

Nie może Barcelona jak na razie uznać tego sezonu do udanych. Porażka z Realem w walce o tytuł mistrzowski. Przegrany finał o Superpuchar z Atletico. Zakończenie zmagań w Pucharze Króla na etapie ćwierćfinału. Nic nie idzie po myśli “Dumy Katalonii”.

Rozczarowujące wyniki wpływają na nastroje w zespole. Potwierdził to wywiad Leo Messiego po porażce z Osassuną. Argentyńczyk dał jasno do zrozumienia, iż z taką grą, zespół nie ma czego szukać w Lidze Mistrzów.

W ramach rewanżowego starcia 1/8 finału LM, podopieczni Quique Setiena zagrają na własnym obiekcie z Napoli. W pierwszym meczu obu ekip padł remis 1:1. Bramkę dla włoskiej ekipy po podaniu Zielińskiego zdobył Mertens. Z kolei gola dla “Dumy Katalonii” strzelił Griezmann.

Taki rezultat stawia naturalnie Barcelonę w znacznie lepszym położeniu, niż Napoli. Choć oczywiście nie można skreślać szans włoskiej ekipy, to trudno wyobrazić sobie, by zespół z Neapolu zdołał wywalczyć na Camp Nou korzystny rezultat. W szczególności, że postawa zespołu w ostatnich kolejkach Serie A pozostawiła wiele do życzenia. Podopieczni Gennaro Gattuso wygrali 3 z 7 spotkań, przegrywając m.in. 1:2 z Parmą czy 0:2 z Interem.

Mimo wielu problemów w tym sezonie, Barcelona powinna rozprawić z kwitkiem Napoli na Camp Nou. Prawdziwym wyzwaniem dla “Dumy Katalonii” będzie najprawdopodobniej mecz z Bayernem, który jest już o krok od ćwierćfinału.

Dobra rozgrzewka

Choć w Lidze Mistrzów nie można lekceważyć żadnego przeciwnika, gdyż każda drużyna znalazła się w tych rozgrywkach nieprzypadkowo, to w kontekście rewanżowej rywalizacji Bayernu z Chelsea trudno nie użyć określenia, iż na “Bawarczyków” czeka sparing przed ćwierćfinałowym starcie.

Sprawę awansu rozstrzygnął mecz na Stamford Bridge. Mistrz Niemiec wygrał potyczkę 3:0. Dwie bramki dla ekipy z Bundesligi strzelił Gnabry, natomiast jedno trafienie dorzucił Robert Lewandowski. Polak popisał się także dwiema asystami przy golach Serge’a.

Bardzo niekorzystny wynik w pierwszym spotkaniu nie jest jedynym zmartwieniem Franka Lamparda. Szkoleniowiec “The Blues” musi poradzić sobie w Monachium bez kilku ważnych graczy. Z powodu zawieszenia nie zagrają na pewno Alonso oraz Jorginho. Z kontuzjami zmagają się natomiast Azpilicueta, Gilmour, Pedro oraz Pulisic.

Pod znakiem zapytania stoją także występy Williana oraz Loftusa-Cheeka. Brazylijczyk jest już o krok od przeprowadzki do Arsenalu. Być może zawodnik razem z klubem podejmą decyzję, by 31-latek opuścił ten mecz. W szczególności, że Willian zmagał się ostatnio z kontuzjami.

W kadrze meczowej Chelsea na pewno znajdą się zawodnicy z zespołu młodzieżowego. Niewykluczone, że Lampard zdecyduje się nawet na wystawienie jednego lub kilku nastolatków w wyjściowym składzie.

Bayern może zatem potraktować ten mecz jako przedsmak prawdziwej rywalizacji. Przed szansą na poprawę statystyk stanie Robert Lewandowski.

W związku z odwołaniem plebiscytu na zwycięzcę Złotej Piłki, media poświęciły wiele uwagi Robertowi Lewandowskiemu oraz jego postawie na murawie. Do gry Polaka w Bundeslidze nikt nie może mieć większych zastrzeżeń. Inaczej wygląda już sytuacja w Lidze Mistrzów, a dokładniej mowa o rywalizacji w fazie pucharowej.

W ostatnich latach Polak zawodził. Trudno bowiem inaczej opisać 5 bramek w trzech kampaniach. Przy takich wynikach trudno porównywać Roberta z triumfatorami Złotej Piłki. Lewandowski stoi przed dużą szansą, by wyzbyć się opinii gracza, który zawodzi w decydującej fazie LM.

Podczas fazy play-off trwającej edycji Ligi Mistrzów, Lewandowski zaliczył 1 gola, a także dorzucił 2 asysty. Jest to dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, iż Bayern rozegrał tylko jeden mecz (pierwsze spotkanie 1/8 finału na Stamford Bridge).

Statystyki Polaka mogą wyglądać jeszcze lepiej. Patrząc bowiem na drabinkę Bayernu, Robert ma ostatnią, dobrą okazję, by poprawić swój dorobek w fazie pucharowej. W ćwierćfinale na Bayern może czekać Barcelona. Z kolei w półfinale “Bawarczycy” mogą trafić na kogoś z trójki Real, Manchester City, Juventus.

Zwycięstwo Bayernu wydaje się formalnością. Pozostaje pytanie, jakiej skali to będzie triumf.