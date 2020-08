Cracovia: Marcos Álvarez przyjechał zdobywać tytuły

O transferze Marcosa Álvareza do drużyny prowadzonej przez Michała Probierza wiedzieliśmy już w styczniu tego roku. Zawodnik do zespołu dołączył latem.

Piłkarz ostatnio występował w drużynie VfL Osnabrück, do której trafił w 2017 roku. W ubiegłym sezonie 2. Bundesligi Niemiec pojawiał się na murawie w 29 spotkaniach, zdobywając w nich trzynaście bramek oraz notując trzy asysty. Wraz ze swoim zespołem zajął 13. pozycję we wspomnianych rozgrywkach.

Nowy klub

W rozmowie zawodnika z Łukaszem Olkowiczem z “Przeglądu Sportowego” możemy dowiedzieć się także o celach piłkarza podczas swojego pobytu w klubie.

“Przyjechałem tutaj wygrywać tytuły. Trener Probierz też mierzy wysoko, najwyżej, jak tylko można. Również dąży do zdobycia mistrzostwa, pucharu. Chciałbym poprowadzić Cracovię do fazy grupowej Ligi Europy, a wtedy stanie się bardziej rozpoznawalna. To musi być nasz cel. Wiem, że wcześniejsze próby były nieudane.”

Sezon

Cracovia zajęła siódmą pozycję w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Jednak sezon udało się odratować zdobyciem Pucharu Polski. Tym samym zespół prowadzony przez Michała Probierza będzie brał udział w kwalifikacjach do przyszłej edycji Ligi Europy. “Pasy” swoje zmagania w Europie rozpoczną 27 sierpnia.