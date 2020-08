FC Barcelona: Marc-André ter Stegen przeszedł operację

Oficjalna strona internetowa FC Barcelony poinformowała o tym, że Marc-André ter Stegen przeszedł pomyślnie operację. Zawodnik zdecydował się na zabieg uszkodzonego więzadła rzepki. Niemiec ma pauzować 2,5 miesiąca.

Od dłuższego czasu bramkarz “Dumy Katalonii” zmagał się z tym urazem, który jednak nie wykluczał go z gry. Po zakończonym sezonie piłkarz zdecydował się na zabieg.

Decyzja

Marc-André ter Stegen poinformował o tym, że podda się zabiegowi na swoich mediach społecznościowych.

“Poddam się zabiegowi na ścięgna w kolanie. Rozmawiałem z ekspertami medycznymi o “naprawie”, ponieważ już wcześniej w tym sezonie pojawiły się pewne podrażnienia. Operacja ma na celu zapobiec problemom w przyszłości oraz pomóc mi w przygotowaniu się do powrotu. Będę potrzebował kilku tygodni na dojście do zdrowia w 100%. Jestem spokojny i pozytywnie nastawiony do sytuacji, niedługo wrócę. Jeszcze raz dziękuję za całe wsparcie, które otrzymałem. Bardzo to doceniam!”

Problemy klubu z bramkarzami

Absencja ter Stegena może zmusić włodarzy klubu do poszukania nowego golkipera. Do tej pory rezerwowym bramkarzem “Dumy Katalonii” jest Brazylijczyk, Neto. Jednak jego przyszłość w zespole jest niepewna. Hiszpańskie media w ostatnim czasie informowały o możliwości sprzedania zawodnika. Ponadto w kadrze zespołu znajduje się także Inaki Peña.