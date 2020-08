Składy na mecz: Zagłębie Lubin – Lech Poznań

PKO Ekstraklasa wraca do gry. Już o 18:00 Zagłębie Lubin na własnym stadionie podejmie Lecha Poznań. Spotkanie to będzie inauguracją sezonu 2020/2021 na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

Nadchodzący sezon będzie ostatnim przed powiększeniem ligi do osiemnastu zespołów. W kampanii 2020/2021 z Ekstraklasy spadnie tylko jedna drużyna. Przerwa letnia pomiędzy rozgrywkami była wyjątkowo krótka. Poprzedni sezon PKO Ekstraklasy kończył się 19 lipca.

Walka w nowym sezonie

O obu klubach można powiedzieć, że mają wielkie oczekiwania, co do nadchodzącego sezonu. Kibice Lecha z pewnością po cichu liczą na to, że “Kolejorz” powalczy o mistrzostwo Polski. Z drugiej strony “Miedziowi” niewątpliwie chcieliby poprawić swoje miejsce na koniec sezonu względem poprzedniego. Zagłębie Lubin w ubiegłej kampanii PKO Ekstraklasy zajęło jedenastą pozycję, z której kibice klubu mogli być rozczarowani.

Większa stabilizacja

Na oficjalnej stronie Lecha Poznań możemy przeczytać wypowiedź trenera Dariusza Żurawia, który m.in. opowiada o tym, że oczekuje po grze większej stabilizacji.

– Na koniec nas i Legię dzieliły w tabeli trzy punkty, a przed rokiem wiele mówiło się na zewnątrz o tym, że będziemy mieli problemy nawet z załapaniem się do górnej ósemki. Było dużo obaw odnośnie zmian, które miały wtedy miejsce. Po rozgrywkach już z wicemistrzostwa mogliśmy się cieszyć, bo pewnie przed nimi było ono traktowane jako wynik ponad stan. Teraz już jesteśmy rok dalej, dlatego nie zamierzam ukrywać, że oczekuję po grze większej stabilizacji, mniejszej liczby błędów i regularnego punktowania. – powiedział trener.

Składy

ZAGŁĘBIE: Hładun; Chodyna, Jończy, Guldan, Balić, Żubrowski, Baszkirow, Starzyński, Żivec, Bohar, Mraz.

Ławka: Forenc, Simić, Reese, Wójcicki, Bartolewski, Poręba, Sypek, Szysz, Sirk.

LECH: Bednarek; Czerwiński, Crnomarković, Satka, Puchacz, Kamiński, Moder, Tiba, Ramirez, Jóźwiak, Ishak.

Ławka: Malenica, Gumny, Rogne, Muhar, Marchwiński, Dejewski, Skóraś, Szymczak, Niewiadomski.