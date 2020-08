Piątkowym finałem Ligi Europy przeciwko Sevilli, Antonio Conte zakończył premierowy sezon w roli szkoleniowca Interu Mediolan. Choć ostatecznie nie udało się sięgnąć po końcowe trofeum, widać, że zespół pod wodzą włoskiego trenera zanotował progres.

Szkoleniowiec we wtorek spotka się z zarządem klubu z Giuseppe Meazza, aby omówić dalszą współpracę. W przypadku komplikacji podczas rozmów, Inter ma przygotowaną opcję rezerwową.

Sezon bez trofeum

Antonio Conte od momentu przeprowadzki do Juventusu w 2011 roku, w każdym sezonie spędzonym w piłce klubowej sięgał po któryś z pucharów. Prowadząc “Starą Damę” seryjnie zdobywał tytuły mistrzowskie. Podobnie było w jego pierwszym sezonie pracy w Chelsea. Nawet ćwierćfinał mistrzostw Europy w 2016 roku z reprezentacją Włoch można uznać za sukces. Wygrana w grupie z Belgią czy wyeliminowanie Hiszpanii, mając w ataku do dyspozycji Edera czy Simone Zazę to naprawdę niezły wyczyn. W Interze passa Conte została przerwana. Włoch mógł “uratować” sezon, triumfując w piątkowym finale Ligi Europy. W spotkaniu zwyciężyła jednak Sevilla, pokonując Inter 3:2.

Opcja rezerwowa

Nicolo Schira poinformował, że władze “Nerazzurrich” zamierzają przedyskutować sytuację w klubie z włoskim szkoleniowcem. Już w lipcu pojawiały się plotki, że Conte nie jest zachwycony wizją rozwoju zespołu, którą zaproponował zarząd. Jeśli wtorkowa rozmowa nie przyniesie konsensusu i Włoch uzna, że lepiej rozstać się z klubem, Inter ma w zanadrzu przygotowaną dwuletnią umowę dla Massimiliano Allegriego. Były szkoleniowiec m.in. Milanu oraz Juventusu pozostaje bez pracy od czerwca 2019 roku, kiedy to zrezygnował z prowadzenia klubu z Turynu.